Трамп обвинил Google в манипуляции поиском: о нем только "плохие новости"

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Дональд Трамп обвинил поисковый гигант Google в манипулировании поисковой выдачи по запросу "Трамп новости" на основании взглядов "общенациональных левацких СМИ". Google манипуляцию опровергает

Как написал президент США в "Твиттере", все новостные истории, выданные в результате поиска по этим словам, были негативными, а умеренные статьи были "скрыты".

Руководство Google отрицает, что результат поиска как-то увязан с политическим уклоном в ту или иную сторону.

"Новостной алгорим Google оптимизирован на актуальность и пространственную близость какого-то события, но в основном он не ориентирован на политический спектр", - пояснила Би-би-си Мерседес Банц, преподаватель на кафедре цифровых технологий в лондонском Кингз-колледже.

"Хотя у них есть тенденция ранжировать линки на веб-страницы в зависимости от их популярности. Для новостных историй это осталось неизменным с момента последнего обновления Google своего поискового алгоритма, который был запущен 1 августа", - поясняет Банц.

На своей странице технической поддержки Google указывает на более чем 200 факторов, влияющих на очередность выдаваемых поисковых результатов.

Однако президент Трамп в своих твитах утверждает, что 96% всех новостных статей по запросу "Трамп новости" ведут на издания либерального толка.

Вот, что написал президент Трамп в своих двух твитах: "Результаты поиска в Google по запросу "Трамп новости" показывают только репортажи "Фейковых СМИ". Другими словами, они МАНИПУЛИРУЮТ [запросами], для меня и всех остальных, так что почти все статьи и новости ПЛОХИЕ. Самый выдающийся - "фейковый" Си-Эн-Эн. Республиканские/консервативные и честные СМИ заглушены. Незаконно? 96% результатов по запросу "Трамп новости" из либеральных общенациональных СМИ, это очень опасно. Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и хорошие новости. Они контролируют, что мы можем и чего не можем видеть. Это очень серьезная ситуация - и мы ею займемся!"

Трамп не назвал источник приведенных им данных, однако по данным портала Verge, они взяты из аналитического материала Полы Болиярд, опубликованного на консервативном новостном сайте PJ Media.

Именно она привела цифру в 96% и сказала, что линки, ведущие на материалы Си-Эн-Эн, появляются чаще всех остальных. То же самое отметил Трамп.

"Я запускала поиск много раз с разных компьютеров - зарегистрированных на разных пользователей - и Google везде выдал одинаковые результаты," - пишет она.

"Это не является научным исследованием, однако полученные результаты предполагают существующую предвзятость в отношении контента более консервативного содержания", - отмечает Болиярд.

Однако Google заявил, что главная задача его поисковой системы - это поиск наиболее соответствующих запросу пользователя ссылок, и как можно скорее.

"[Наш] поиск не используется для установления политической повестки дня, и мы не привязываем результаты нашего поиска к какой-нибудь политической идеологии", - заявил представитель компании.

"Каждый год мы выпускаем сотни апдейтов для наших алгоритмов для того, чтобы они выискивали высококачественный контент в ответ на запросы пользователей. Мы постоянно продолжаем улучшать поисковую платформу Google, но никогда не ранжируем поисковую выдачу для манипулирования политическим умонастроением", - отметил он.