Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Планы новозеландских чиновников многие восприняли без энтузиазма

Небольшая деревня на южном побережье Новой Зеландии планирует пойти на радикальные меры по защите дикой природы - запретить всех домашних котов.

Согласно инициативе, предложенной региональным советом, все котовладельцы в Омауи будут обязаны кастрировать своих питомцев, снабдить их микрочипами и зарегистрировать по месту жительства.

После смерти животного завести нового кота будет уже нельзя.

Мера вводится в качестве эксперимента: в случае успеха ее планируется распространить и на другие регионы.

Поборники этого экстремального шага указывают на то, что кошки несут ответственность за гибель огромного множества птиц и млекопитающих ежегодно - и, по их словам, виноваты в этом исключительно люди.

Доктор Питер Марра, возглавляющий Смитсоновский центр перелетных птиц, написал множество статей и книг по этому вопросу.

Вопреки сложившимся против него предубеждениям, он говорит, что не считает себя котоненавистником и ничего не имеет против содержания этих животных в квартире.

"Кошки - потрясающие питомцы, совершенно невероятные животные! Но им нельзя позволять разгуливать, где им заблагорассудится, - это ведь самое очевидное решение", - объяснил он свою позицию в интервью Би-би-си.

"Мы ведь никогда не позволяем ничего подобного собакам. Пришло время начать обращаться и с котами так же, как мы обращаемся с собаками", - аргументирует ученый.

Чиновники в Омауи заявляют, что эта мера оправдана, поскольку камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кошки охотятся на птиц, насекомых и пресмыкающихся в окрестностях деревни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Австралии и Новой Зеландии связывают исчезновение некоторых видов животных с безжалостной охотой, которую ведут кошки, как только выходят за порог дома

"Ваша кошка может спокойно жить в Омауи и вести привычный образ жизни, - говорит региональный менеджер операций по безопасности окружающей среды Али Миде. - Но когда она умрет, завести новую вам больше не разрешат".

Согласно плану, те, кто не захочет подчиняться решению, сначала получат предупреждение. Если это не подействует, животное будет изъято у владельца - однако, как подчеркивают чиновники, лишь в качестве самой крайней меры.

Эта инициатива является частью более широкого плана по борьбе с вредителями, разработанного региональной администрацией, консультации по которому начались на этой неделе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Давно пора начать обращаться с котами так же, как с собаками, считает доктор Марра

Активный поборник кошачьего запрета, председатель благотворительного фонда защиты дикой природы Омауи Джон Коллинз утверждает, что эта мера необходима для сбережения особо ценных природных ресурсов.

"Мы не котоненавистники, но мы хотим, чтобы наша природа и дальше изобиловала дикими формами жизни", - сказал он местной прессе.

Насколько опасны домашние кошки для природы?

Дебаты о кошачьей популяции и эффекте, который домашние питомцы оказывают на дикую природу, ведутся не только в Новой Зеландии.

Специалисты по охране природы давно бьют тревогу из-за урона, который наносят местным экосистемам бродячие кошки, а также домашние, которых выпускают на улицу.

Как говорит доктор Марра, 63 исчезнувших вида диких животных по всему миру теперь связывают со стремительным ростом числа домашних кошек.

Проблема ощущается особенно остро в районах с очень чувствительными экосистемами, как, например, Новая Зеландия.

Правообладатель иллюстрации Tim Romano/Smithsonian Conservation Biology Instit Image caption Доктор Марра полагает, что владельцы котов должны более ответственно подходить к содержанию своиох питомцев

"Звучит, конечно, экстремально, но ситуация вышла из-под контроля", - утверждает он.

Он полагает, что любители кошек по всему миру должны в корне изменить свое отношение к содержанию этих животных. По его словам, их, насколько возможно, нужно брать из приютов, а не разводить на продажу, животные должны быть стерилизованы и упражняться в охоте не выходя из дома, при помощи игрушек, а если им и позволять выходить из жилища, то строго под контролем хозяев - например, на поводке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кошек предполагают стерилизовать и не позволять им гулять самим по себе

"Эта неприятная ситуация возникла не по вине котов, - настаивает ученый. - Вина за нее целиком ложится на плечи людей".

Благодаря фантастической популярности кошек, в том числе среди интернет-пользователей, их численность во всем мире не проявляет никаких признаков спада.

"Они просто очень милы - мы видим изображения котиков повсеместно, что делает ситуацию еще более затруднительной", - говорит доктор Марра.

Точных данных о численности котов на планете нет, однако в США, как полагают, проживет около 86 млн одних только домашних кошек - примерно по одному коту на каждые три домохозяйства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миловидные котики доминируют в мемах и социальных сетях - однако за пределами квартир и интернета это умелые и проворные хищники

Число бродячих или диких котов не поддается никакому измерению, и множество представителей дикой фауны становятся жертвами их когтей.

По приблизительным оценкам, до четырех миллиардов птиц и до 22 млрд млекопитающих находят свой конец в кошачьих лапах в одних только США.

В Британии популяция диких животных и птиц идет на спад, и эксперты также обвиняют в этом кошек. Общество изучения млекопитающих утверждает, что британские коты убивают около 55 млн птиц ежегодно.

Прирожденные убийцы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противокошачий электрический барьер на солнечных батареях, возведенных в Австралии, как утверждается - самый протяженный в мире

Это далеко не первый раз, когда котов рассматривают как бедствие или угрозу в Новой Зеландии - стране, которая хвастается тем, что эти ласковые хищники живут здесь в каждом втором доме.

Они стали предметом горячих дебатов и в соседней Австралии, где гуляющие где придется коты ответственны, как утверждают, за преждевременную гибель миллионов представителей местной фауны каждый год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых австралийских штатах местные власти объявили награду в 10 долларов за каждого пойманного и убитого беспризорного кота

С 2015 года государство там финансирует различные программы по уничтожению бродячих котов, гордится самым крупным в мире противокошачьим заграждением, а также рассматривает план по введению общенационального комендантского часа для домашних кошек.

Власти австралийских штатов, а также местные советы берут инициативу по борьбе с засильем кошачьих в собственные руки - запрещая котам выходить из дома после наступления темноты, вводя квоты для домохозяйств и обязательные требования по чипированию и стерилизации.

Однако эти инициативы вызывают множество споров. В прошлом году организации по защите животных особенно остро критиковали один из местных советов в Квинсленде, который объявил награду в 10 долларов за каждый принесенный кошачий скальп.

Правообладатель иллюстрации PETA Image caption PETA в Австралии разместила биллборды с предупреждениями кошачьим владельцам в тех районах, где власти объявили награду за убийство котов

В Омауи местные жители заявили журналистам, что шокированы и озадачены планируемым запретом, и пообещали, что будут противиться ему.

Жительница Омауи по имени Нико Джарвис, заявляющая, что три ее кошки помогают ей бороться с крысами в доме, сказала, что это предложение напоминает ей о полицейском государстве.

"Это даже не регулирование возможности завести кота. Тебе просто напрямую говорят - завести кота нельзя", - пожаловалась она газете Otago Daily Times.

Новозеландское НКО Paw Justice, борющееся с жестокостью оп отношению к животным, рассказало об этих планах на своей странице в "Фейсбуке", усомнившись в обоснованности данных, на основании которых оно было принято.

Любители кошек отреагировали с гневом, указав в частности, что ядохимикаты, автомобили и сами люди вредят местной фауне в ничуть не меньшей степени.

У местных жителей есть время до конца октября, чтобы высказать свои соображения по поводу антикошачьего плана региональной администрации.