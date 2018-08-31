Кукла мэра Лондона в бикини повиснет над британской столицей. Кому это надо?

Правообладатель иллюстрации Yanny Bruere Image caption Лондонские власти разрешили запустить "Бэби-Хана" в субботу над Парламентской площадью

Активисты, недовольные мэром Лондона, получили разрешение запустить в небо над Вестминстером надувную куклу, изображающую Садика Хана в бикини желтого цвета.

Организаторы акции собрали 58 тыс. фунтов стерлингов на изготовление девятиметрового "Бэби-Хана", который воспарит над Парламентской площадью 1 сентября.

Краудфандинговая кампания была запущена активистами после того, как в июле противники Дональда Трампа приурочили запуск его куклы к визиту американского президента в Лондон.

"Если люди хотят провести субботу, наблюдая за мной в желтом бикини, добро пожаловать", - заявил в ответ на инициативу своих критиков Садик Хан.

"Но я не думаю, что это мой цвет", - добавил мэр.

Гигантская надувная кукла - намек на запрещенный Садиком Ханом рекламный плакат "Ваше тело готово к пляжу?"

В 2016 году такие плакаты разместила в метро компания по производству средств для похудения, однако по инициативе мэра постер был снят.

Садик Хан посчитал, что он рекламировал нездоровый подход к женской внешности.

Реклама была обвинена в "бодишейминге" - навязывании нереалистичных стереотипов о человеческом теле.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Спорная реклама, призывающая женщин худеть, чтобы "быть готовыми к пляжу". Мэр Лондона распорядился ее снять

В отличие от той рекламы, запуск "Бэби-Хана" был одобрен городскими властями, а также органами, следящими за безопасностью воздушного пространства над британской столицей.

Авторы идеи разместили на вебсайте, где они собирали пожертвования, объявление: "В свете того, что воздушный шар "Бэби-Трамп" разрешили запустить во время визита Дональда Трампа, давайте изготовим "Бэби-Хана" и посмотрим, для всех ли действует свобода слова".

"При Садике Хане преступность взлетела до небес, как мы видим. Люди в Лондоне не чувствуют себя в безопасности... Долой Хана", - так объясняют организаторы еще одну причину этой акции.

Безопасный протест

Власти Большого Лондона разрешили запустить "Бэби-Хана" над Парламентской площадью в субботу с 9:30 до 11:30 утра.

"Как всегда, городской совет тесно сотрудничает с лондонской полицией и другими органами, чтобы обеспечить безопасное проведение акции протеста", - заявил представитель мэра.

Представитель авиадиспетчеров завил: "В результате тщательной оценки мы удовлетворены тем, что воздушный шар не помешает полетам авиации. Полиция также санкционировала этот запуск, и соответствующее разрешение от органов по контролю за воздушным пространством тоже было получено".