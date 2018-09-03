Здание Би-би-си в Лондоне оцепили на два часа из-за странного фургона

Здание Британской вещательной корпорации в центре Лондона оказалось в течение нескольких часов заблокировано из-за подозрительного фургона на одной из прилегающих улиц.

Внимание полицейских привлек фургон оранжевого цвета без опознавательных знаков.

Media playback is unsupported on your device Полиция вскрывает минивэн у здания Би-би-си

Сотрудников Би-би-си попросили в течение почти двух часов не покидать здание и не приближаться к окнам.

С помощью специального самоходного робота полицейские совершили три контролируемых взрыва, чтобы открыть минивэн.

Внутри фургона оказался мотоцикл и лежало несколько коробок.

Image caption Полицейские более часа пытались открыть минивэн

Image caption Внутри фургона лежало несколько картонных коробок и мотоцикл

Все входы и выходы в здание Би-би-си на Риджент-стрит были закрыты, сотрудники в течение почти двух часов с 16:50 по 18:30 (BST) не могли ни выйти, ни зайти в здание.

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В здании Би-би-си в это время проходила конференция по искусственному интеллекту. Одна из присутствовавших на мероприятии назвала происходящее "сюром".

"Нас заперли во время конференции по искусственному интеллекту из-за угрозы взрывов, на улице робот что-то взрывает, несколько сотрудников Би-би-си занимаются тай-чи. Абсолютный сюр".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несколько прилегающих к Би-би-си улиц были закрыты

Скотленд-Ярд доложил о завершении операции.

"Инцидент исчерпан, все дороги вновь открыты. (Нас вызвали в 3:15 из-за подозрительного автомобиля на Портленд-плейс в #Вестминстере. Инцидент исчерпан, полицейский кордон снят. Благодарим за терпение".