Красные башмачки из "Волшебника страны Оз" нашли через 13 лет после пропажи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для съемок были сделаны четыре пары башмачков

В США нашлись красные башмачки, в которых Джуди Гарленд сыграла в фильме "Волшебник из страны Оз". Они были украдены 13 лет назад.

Кинореликвию похитили в 2005 году из музея в Миннесоте - кто-то проник в помещение ночью через окно.

За имя похитителя и информацию о нахождении туфель рубинового цвета в 2015 году объявили награду в 1 млн долларов, но срок, когда можно было получить вознаграждение, истек в десятую годовщину кражи.

На пресс-конференции во вторник не сообщили, где и как были найдены башмачки.

Неясно также, кто именно помог найти туфельки.

Сотрудник ФБР Джоан Санборн отметила, что расследование продолжается. "Мы собрали много информации по этому делу. Нам кажется, что этим не ограничится", - сказала она.

Часто туфли Дороти называют самым ценным реквизитом в истории кинематографа.

Башмачки были застрахованы на 1 млн долларов, но эксперты говорят, что на сегодняшний день их реальная стоимость может быть в два раза больше.

Помимо этой пары туфель есть еще три другие, использовавшиеся в фильме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джуди Гарленд исполнила роль Дороти Гейл

Как их украли?

Музей Джуди Гарленд в городе Гранд-Рапидс, где родилась актриса, получил туфли во временное пользование от коллекционера по имени Майкл Шоу.

Кража была проведена заурядно - похититель выбил стекло стенда и выхватил оттуда реликвию.

После себя нарушитель закона не оставил никаких следов, а камеры наблюдения в тот день не работали.

"Мне показалось, будто меня ударили в живот, когда мне позвонили с известием, - рассказал Шоу Newsweek в 2015 году. Мои колени подогнулись, и я свалился на пол. Я заботился об этих туфлях 35 лет!".

Один из основателей музея Джон Майнер также сказал в интервью, что был обескуражен. "Я рыдал. Я не мог поверить, что это случилось с нами, потому что это самое дурацкое, что может случиться".

В музее стенд, называющийся "Красные туфельки Дороти", оставался пустым со дня пропажи.

В 2015 году сняли документальный фильм "Кто похитил красные туфельки?"

История красных башмачков