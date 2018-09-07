Марадона получил работу в Мексике. Белорусы недоумевают

Правообладатель иллюстрации @Dorados on Twitter Image caption Клуб "Дорадос" опубликовал в "Твиттере" фото Марадоны на фоне своей эмблемы

Диего Марадона назначен главным тренером клуба "Дорадос де Синалоа", играющего во втором эшелоне мексиканского футбола.

Марадона сменит уволенного в четверг тренера "Дорадос" Франсиско Гамеса.

"В ходе наших разговоров с ним он был очень рад приехать к нам тренером. Честно говоря, убедить его было легче, чем я думал", - сказал президент клуба Хорхеальберто Занк Инсунса.

Клуб выпустил короткое видео с посланием: "Добро пожаловать, Диего".

Новость вызвала недоумение в Беларуси, где с мая Марадона занимает пост председателя правления футбольного клуба "Брест".

"Эта новость для нас неожиданна, мы узнали ее из СМИ, - призналась в разговоре с Би-би-си пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хиженкова. - Мы пытаемся связаться с менеджерами Марадоны, но они пока не выходят на связь. Полагаю, потому что у нас разные часовые пояса".

"Контракт с брестским "Динамо" никто не разрывал, он на сегодняшний день в силе. Как только проясним ситуацию, сможем высказать свое мнение", - добавила пресс-секретарь "Динамо-Брест".

"Месси - пока не наш уровень"

22 мая на церемонии в Дубае, где брестский клуб объявил о назначении Марадоны, аргентинец пообещал тесно работать с молодыми футболистами клуба и укрепить его состав игроками из ОАЭ, Италии и Аргентины.

С 57-летним агентинцем был подписан трехлетний контракт.

"Конечно, Неймар и Месси - пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что "Динамо" сможет собрать более боеспособный состав", - цитировал Марадону белорусский информационный портал TUT.by.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Прилетев в Брест, Марадона смог воочию оценить класс игроков своего нового клуба в матче с "Шахтером"

В Брест Марадона в первый раз прилетел 16 июля. Аргентинец погулял по улицам города, был представлен болельщикам перед матчем с белорусским "Шахтером", посмотрел игру и на следующий день улетел.

С июля председатель правления брестского "Динамо" в Беларуси не появлялся.

"У него множество договоренностей, рабочих отношений помимо "Динамо-Брест", контрактов. Конечно, он будет нас держать в курсе и предварительно сообщит о дате приезда, но пока этой даты нет", - сообщила 1 августа агентству РИА Новости Ольга Хиженкова.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Бресте Марадона пообещал плотно работать с юными футболистами "Динамо"

57-летний аргентинец, чемпион мира 1986 года, считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он выступал в нескольких ведущих клубах, в числе которых "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи" и "Севилья".

Марадона играл за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год и два года занимал пост главного тренера сборной.

Мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" был основан в 2003 году и известен тем, что в нем полгода играл нынешний тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Город Кулиакан, в котором базируется клуб, известен прежде всего в качестве цитадели крупного мексиканского наркокартеля Синалоа, который возглавлял знаменитый наркобарон Хоакин "Коротышка" Гузман, отбывающий тюремный срок в США.

Брестское "Динамо" раньше носило название "Спартак", клуб дважды завоевывал кубок Беларуси.

Владелец клуба неизвестен, белорусская негосударственная пресса называет его реальным хозяином Александра Зайцева, бывшего помощника Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского президента.