Ингеборга Дапкунайте на столе в "Ленинке": почему это кого-то возмущает?

Актриса Ингеборга Дапкунайте в конце прошлой недели опубликовала в "Инстаграме" снимок, на котором она стоит в одежде осенней коллекции Ermanno Scervino на перегородке стола в читальном зале крупнейшей библиотеки России.

В Российской государственной библиотеке состоялся показ мод, организованный группой компаний Bosco.

Банкет после дефиле прошел в недавно отреставрированном читальном зале № 3 - самом большом в России, где более пяти лет шел ремонт.

Фотосессия разделила российское онлайн-комьюнити: возмущению некоторых комментаторов не было предела, а их идейные противники раскритиковали "сакрализацию" общественного пространства библиотеки.

"Я продолжаю после всех дискуссий считать, что банкет-фуршет был проведен с нарушением сразу нескольких основных правил регламента библиотеки. А уж фото актрисы Дапкунайте на столе не лезет ни в какие ворота - ни по части эстетики, ни по части этики", - замечает ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Галина Ульянова в своем "Фейсбуке".

"Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта", - добавила Ульянова.

Правообладатель иллюстрации d.ingeborga/Instagram Image caption Актриса Дапкунайте считает, что ее танцы на столе были веселыми и непринужденными

"Модные съемки бывают талантливые, идиотские, никакие, обсуждаемая скорее никакая, но степень возмущения тем фактом, что одна прелестная женщина и довольно известная актриса в погоне за длинным рублем на секунду встала в дорогой одежде на библиотечный стол, едва ли пострадавший (а не бегала с хлыстом и в комбинации за обнаженными карликами, как можно подумать, глядя на количество и качество комментариев), не может не поражать", - заметил на контрасте редактор Алексей Мунипов.

"Всё-таки мне кажется главное недовольство - что там было устроено пиршество", - отвечает ему журналистка Анна Наринская.

Некоторые выразили своё отношение к фотосессии Bosco с Дапкунайте стихами.

"Мерзопакостный принцип самоокупаемости"

Для кого-то из комментатров самым неприятным оказалось именно закрытие библиотеки для посетителей, а также финансовый аспект действа.

"Дело, разумеется, не в попрании святынь библиотеки, а в том, что большинство каждодневных посетителей и работников ее ведет трудную, почти нищенскую жизнь. А устроители презентации (и артистка Д. в качестве главного ее символа) в ситуацию не врубаются (как девушка из анекдота) и устраивают в библиотеке праздник лака и глянца. И получается, по-моему, пошло и стыдно", - замечает преподаватель Высшей школы экономики Олег Лекманов.

"Мои религиозные чувства оскорбляет, например, министр культурки, который всеми силами продвигает свой мерзопакостный принцип самоокупаемости культурных институций - от библиотек до музеев. И вынуждает эти институции буквально идти на панель и сдавать помещения под разнообразные непотребства - от частных фуршетов до частных же праздников. А ещё меня оскорбляет, что под эти самые непотребства злосчастные культурные институции закрывают для посетителей, то есть устраивают эти коммерческие мероприятия в ущерб посетителю", - распалилась фоторедактор "Арзамаса" Анна Балала.

"Вот что важно. Ленинка была последним оплотом социального равенства. Кто бы ты ни был, ты можешь пользоваться этим национальным достоянием совершенно бесплатно, соблюдая одни общие правила. Теперь оказалось, что и тут есть те, кто равнее других. И что за деньги никакие правила можно не соблюдать. И что можно внезапно, без особого предупреждения, закрыть библиотеку для спецобслуживания тех, кто равнее", - поддерживает её производительница парфюмерии Галина Анни.

Однако арт-директор Bosco Игорь Казаков выразил полное удовлетворение прошедшим в конце минувшей недели модным показом и фуршетом.

"Отличный был показ. Библиотека им. Ленина и Bosco di Ciliegi гармонично отпраздновали 15-летие Ermanno Scervino в России", - радуется мужчина.

Отдельно поблагодарил актрису писатель и медиаменеджер Михаил Зыгарь.

"Очень красиво стоишь на столе, ради такого буду писать еще", - резюмировал автор бестселлера "Вся кремлёвская рать" в "Инстаграме".