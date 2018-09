Ингеборга Дапкунайте на столе в "Ленинке": почему это кого-то возмущает?

View this post on Instagram

В осеннем #BoscoMagazine @bosco_di_ciliegi фотосъемка в Библиотеке им. Ленина @leninka_official и рекомендация к прочтению моей любимой книги из @respublica_ru Михаила Зыгаря @zygaro ‘Империя должна умереть’ #BoscoDiCiliegi #bosco Арт-директор - @igorkazakov Фотограф - @danilgolovkin Продюсер - @katedrozd Стилист - @evgeniasay Make-up - @marinaroy11 Total look - @ermannoscervino