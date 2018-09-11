В Лондоне появилась горящая Дарья Жукова. В виде арт-объекта в галерее Gagosian

Image caption На макушке Жуковой загорелся фитилек. По замыслу автора ее восковая фигура - огромная свеча

В лондонской галерее современного искусства Gagosian показали новую работу художника Урса Фишера - восковую скульптуру галериста Дарьи Жуковой. По замыслу художника, скульптура - это огромная свеча, которая будет гореть, пока от фигуры Жуковой ничего не останется.

Восковую фигуру зажгли вечером 11 сентября в галерее Gagosian в районе Мэйфэр. Она находится по соседству с винным магазином Евгения Чичваркина.

Работа швейцарского художника называется просто "Даша", она выставляется впервые. Жукова - близкая подруга Фишера, в ее московском музее "Гараж" выставлялись работы швейцарца.

Правообладатель иллюстрации Gagosian Image caption Работа Фишера называется просто "Даша". Жукова - близкая подруга швейцарского художника

Работа будет демонстрироваться в галерее до 3 ноября.

Урс Фишер известен инсталляциями, которые переосмысливают выставочное пространство. К саморазрушающимся восковым фигурам он обращался неоднократно.

В 2011 году на Венецианском биеннале он представил полноразмерную копию статуи Джамболоньи "Похищение сабинянок", которая оплывала по мере сгорания фитиля.

37-летняя Дарья Жукова - дочь богатого российского бизнесмена, дизайнер, модельер и коллекционер искусства. В 16-летнем возрасте она переехала в Великобританию.

В 2005 году Дарья познакомилась с российским миллиардером Романом Абрамовичем. В 2015 году газета Times писала об их тайной свадьбе, состоявшейся шестью годами ранее.

Однако доподлинно неизвестно, была ли эта пара в официальном браке. В 2017 году они расстались. У Жуковой и Абрамовича двое общих детей - сын Аарон-Александр и дочь Лея.