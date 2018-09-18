ВЭФ: роботы создадут больше рабочих мест, чем отберут. Но потрясения неизбежны

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Миллионы рабочих мест, скорее всего, исчезнут в результате автоматизации, но, возможно, не стоит так уж сильно бояться роботов, говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Эксперты подсчитали, что к 2022 году роботы заменят 75 миллионов рабочих мест по всему миру, но в то же время создадут 133 миллиона новых, то есть динамика будет положительной.

По их прогнозам, компьютерные технологии освободят людей от рутинной работы и позволят переключиться на новые, более интересные задачи.

Правда, есть опасения, что потерянную работу не всем удастся компенсировать.

Всемирный экономический форум - влиятельная неправительственная организация, известная проведением ежегодных деловых встреч в швейцарском Давосе с участием ведущих политиков, бизнесменов, ученых и публицистов.

Авторы доклада ВЭФ считают, что в ближайшие годы роботы и кибернетические системы не только резко увеличат производительность труда, но и приведут к созданию новых рабочих мест.

В результате появится больше вакансий аналитиков, программистов, специалистов по соцсетям, а также "чисто человеческих" специальностей - например, учителей и сотрудников сферы обслуживания, говорится в исследовании.

Однако эксперты утверждают, что эти благоприятные изменения будут сопровождаться серьезными потрясениями на рынке труда, поскольку некоторые позиции будут все менее и менее востребованы.

ВЭФ отмечает, что роботы всё чаще заменяют человека в бухгалтерских фирмах, на заводах и в почтовых отделениях, а также на ролях секретарей и кассиров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По прогнозу, в течение следующих 20 лет искусственный интеллект создаст в Британии столько же рабочих мест, сколько вытеснит

Поскольку перемены намечаются значительные, многих работников необходимо будет переучивать, их навыки нужно будет обновить, адаптировать под новые условия.

Эксперты ВЭФ настоятельно призывают правительства подготовить социальную защиту для людей, чьи рабочие места будут закрыты.

Открытый вопрос

В августе главный экономист Банка Англии Энди Халдейн предупредил, что роботы могут оставить без работы тысячи британцев. Предстоящее массовое внедрение технологий на основе искусственного интеллекта он называет "четвертой промышленной революцией".

"Масштабы потерь рабочих мест, скорее всего, будут как минимум такими же, как и при первых трех промышленных революциях", - считает он.

Энди Халдейн сказал, что компаниям придется расширяться инновационными способами, чтобы создать новые рабочие места для людей, но вопрос о том, справятся ли они с такой задачей, остается открытым.

Другие эксперты более оптимистичны. В июле компания PwC предсказала, что в течение следующих 20 лет искусственный интеллект создаст в Британии столько же рабочих мест, сколько вытеснит.

А в апреле Организация экономического сотрудничества и развития не согласилась с прогнозом Оксфордского университета 2013 года, в котором утверждается, что 47% рабочих мест в США и 35% в Британии попадают в зону "высокого риска" - в течение ближайших 20 лет на смену человеку там придет робототехника.

ОЭСР считает эти цифры завышенными - по ее оценке, в США в "зоне риска" находятся примерно 10%, а в Британии - 12% работников. Но кроме того, у многих работников значительно изменится круг должностных обязанностей, говорят в организации.