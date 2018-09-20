"Я могла бы умереть в детском доме": российские феминистки ответили противникам абортов

Правообладатель иллюстрации Maya Zhinkina/Interpress/TASS Image caption Акции противников абортов с детской обувью проходят в России не первый год

Петербургская феминистская арт-группа "Уродины" провела резонансную интернет-акцию против противников абортов. Акцию подхватили в сетях, превратив ее в небольшой флеш-моб.

Акции противников абортов проходят в России не первый год.

Как правило, активисты расставляют на площадях и улицах детскую обувь и плакаты с призывами "спасти детей от смерти".

На этот раз борцы за право на жизнь - так называемые пролайферы - провели более масштабную акцию под общим названием "Они могли бы пойти в школу" 16 сентября в Москве, Северодвинске, Новосибирске и Хабаровске. В Челябинске противники абортов вышли с обувью двумя днями ранее.

Активисты ставили на улицах пары детской обуви с описанием того, чем могли бы заниматься в будущем люди, чьи матери не стали делать аборт. Например, стали бы водителями или поэтами.

"ПОСМОТРИТЕ НА ЛИЦА, ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРОНУЛО!" - радуются московские пролайферы.

"Я мог бы стать омоновцем..."

Петербургские феминистки не оставили акцию без внимания.

"Мы провели свою акцию в ответ на очередной демарш пролайферов, давящих на самые сентиментальные чувства", - парировали во вторник девушки арт-движения "Уродины". Сами себя они называют "новой боевой единицей на художественно-политическом поле Петербурга".

В итоге в Петербурге пары обуви сопровождали надписи: "Я мог бы работать в ЧВК Вагнер", "Я могла бы стать объектом сексуальных домогательств", "Я мог бы стать кухонным боксёром", "Я мог бы поехать воевать в Сирию", "Я мог(ла) бы сесть за репост".

Эта акция в сетях получила новую жизнь.

"Хочется предложить воцерковлённым противникам абортов просто не заниматься сексом, чтоб не было поводов даже думать об аборте", - замечает популярный микроблогер Анатолий "Ноготочки" Капустин.

Другие пользователи сочли, что акция "Уродин" куда более реалистична, чем у пролайферов.

Впрочем, для некоторых действия феминисток стали поводом для иронии.

По зову упомянутого выше Капустина пользователи соцсетей принялись дорисовывать в "Фотошопе" своим варианты посланий.

Битва за жизнь матери и/или ребенка

Противостояние пролайферов и сторонников свободного выбора женщин охватывает весь мир: акции регулярно проходят в разных уголках планеты.

Порой дело доходит до физического насилия.

Так, в прошлом году в Лондоне местному совету района Илинг пришлось всерьез рассматривать вопрос о создании так называемой "буферной зоны" вокруг местного абортария.

Противники абортов не только активно проводили протесты рядом со зданием, но и угрожали физической расправой, а в некоторых случаях и нападали на женщин.

Сторонники абортов - прочойсеры - праздновали в этом году крупную законодательную победу в Ирландии, где подавляющее большинство избирателей проголосовали за легализацию прерывания беременности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонницы легализации абортов празднуют победу

В мире сегодня законодательства только трети всех стран гарантируют право на аборт по желанию женщины.

Согласно нидерландской неправительственной организации Women on Waves, четверть женщин мира живёт в странах с законодательством, резко ограничивающим их право на аборт.

Формально в России нет законодательных ограничений на раннее прерывание беременности, но в ряде регионов проходят "дни без абортов".

Из некоторых регионов регулярно приходят сообщения о давлении со стороны священнослужителей и докторов на прихожанок и пациенток. Так, в Белгородской области уже больше пяти лет желающей сделать аборт женщине необходимо пройти через комиссию из врача, психолога антикризисного центра и священника.

В последние несколько лет в стране, по официальным данным, число абортов снижалось, однако власти признают, что оно остается на высоком уровне. По данным минздрава, в 2017 году в России было сделано 627,1 тыс. абортов.