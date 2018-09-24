Франция демонтирует искусственный риф из шин. Эксперимент признали опасным

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шины были сброшены в море еще в 1980-е годы, и теперь их постепенно поднимают на поверхность

Французские власти признали неудавшимся эксперимент по созданию искусственного рифа из старых шин. Водолазы с прошлой недели разбирают и постепенно поднимают на поверхность тысячи старых покрышек, затопленных в Средиземном море в 80-е годы.

Свернуть программу пришлось после того, как выяснилось, что шины наносят больше ущерба, чем пользы, разлагаясь и загрязняя окружающую среду.

В 1980-е годы местные власти решили затопить 25 тысяч старых шин примерно в 500 метрах от побережья между Каннами и городом Антиб на французской Ривьере. Позднее в район затопления подбрасывали все новые покрышки.

Эксперимент ставил перед собой две цели - избавиться от старого хлама и создать новую среду обитания для морской флоры и фауны.

Но оказалось, что рыбы и другие морские обитатели избегают место, где были затоплены шины, так как ощущают присутствие множества токсичных химических веществ.

Глава местной рыболовецкой ассоциации Дени Женовез сказал в интервью агентству Франс пресс, что некоторые рыбы иногда подплывают к затопленным шинам, но никто из них в этом искусственном рифе не обосновался.

На уничтожение шинного рифа потребуется более миллиона евро. Финансирует операцию шинопроизводитель Michelin, а также министерство финансов Франции.

Водолазам помогает корабль с большим краном на борту.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонтаж неудавшегося рифа обойдется в более чем миллион евро

В 2005 году ученые обнаружили, что из шин в воду просачиваются множество вредных веществ, в том числе и тяжелые металлы, что представляет опасность как для рыб, так и для людей.

В 2015 году местные власти заявили журналистам, что шины "абсолютно инертны" и не представляют никакой опасности.

Но исследователи также обнаружили, что пирамиды из шин могут разваливаться, что также вредно для окружающей морской среды обитания.

В 2015 года из моря в этом районе были извлечены 25 тысяч шин. Еще 10 тысяч будут подняты на поверхность в течение ближайших месяцев.

Риф из кораблей и вагонов

Попытки создать искусственные рифы из старых шин предпринимались и в других регионах мира.

Десятки тысяч таких шин, затопленных у побережья Форт-Лодердейл в штате Флорида, также пришлось поднять на поверхность.

В 1970-е годы шины, затопленные у побережья Гибралтара, унесло течением. Вместо них для создания искусственного рифа были использованы списанные корабли, автомобили и цементные блоки.

Власти Нью-Йорка создают искусственный риф, затопляя списанные вагоны метро неподалеку от побережья.