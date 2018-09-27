Иран: к годовщине войны с Ираком изготовили фотоплакат с солдатами армии Израиля
В иранском городе Шираз на этой неделе в память о годовщине ирано-иракской войны было установлено пропагандистское панно с изображением склонивших голову солдат. Довольно быстро обнаружилось, что солдаты одеты в израильскую форму и держат американские винтовки M-16.
Глава городского совета Шираза распорядился о проведении расследования, как солдаты Армии обороны Израиля оказались на патриотическом плакате.
Гигантское полотно с отредактированной фотографией трех израильских солдат, которые стоят спиной к камере на горной вершине, появилось на площади в центре города.
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Оказалось также, что оригинальная фотография содержала изображение израильской девушки-военнослужащей, которое было убрано при редактировании.
С момента установления исламского режима в 1979 году Иран призывает к уничтожению государства Израиль. Тегеран не признает права Израиля на существование, считая его незаконным оккупантом мусульманских земель.
Иранские власти избегают всякого упоминания слова "Израиль", считая его нелегитимным образованием и называя "сионистским врагом".
Первые изображения вызвавшего скандал панно появились в иранских социальных сетях в среду, вызвав шквал возмущения и издевок.
Так, пользователь @mrezaa написал в твите: "Когда посредине Недели Священной обороны я увидел этот плакат, во мне всё перевернулось. Винтовки, амуниция, длинные волосы - это всё характерно для сионистов. В лучшем случае кто-то совершил идиотскую ошибку".
В твите на языке фарси, опубликованном министерством иностранных дел Израиля, также высказываются насмешки по поводу постера и отмечается, что в иранских соцсетях появились фотографии, изображающие процесс демонтажа панно.
Утром в четверг глава городского совета Шираза Сайед Ахмад Дастгнейб распорядился о проведении чрезвычайного расследования этого происшествия.
"Если подтвердится, что изображение военнослужащих узурпаторского сионистского режима были использованы сознательно, виновные в этом понесут суровое наказание, - заявил он.