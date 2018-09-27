Правообладатель иллюстрации Twitter/@mhrezaa Image caption На израильскую фотографию на плакате наложена строка из патриотического стихотворения на фарси

В иранском городе Шираз на этой неделе в память о годовщине ирано-иракской войны было установлено пропагандистское панно с изображением склонивших голову солдат. Довольно быстро обнаружилось, что солдаты одеты в израильскую форму и держат американские винтовки M-16.

Глава городского совета Шираза распорядился о проведении расследования, как солдаты Армии обороны Израиля оказались на патриотическом плакате.

Гигантское полотно с отредактированной фотографией трех израильских солдат, которые стоят спиной к камере на горной вершине, появилось на площади в центре города.

Оказалось также, что оригинальная фотография содержала изображение израильской девушки-военнослужащей, которое было убрано при редактировании.

С момента установления исламского режима в 1979 году Иран призывает к уничтожению государства Израиль. Тегеран не признает права Израиля на существование, считая его незаконным оккупантом мусульманских земель.

Иранские власти избегают всякого упоминания слова "Израиль", считая его нелегитимным образованием и называя "сионистским врагом".

Первые изображения вызвавшего скандал панно появились в иранских социальных сетях в среду, вызвав шквал возмущения и издевок.

Так, пользователь @mrezaa написал в твите: "Когда посредине Недели Священной обороны я увидел этот плакат, во мне всё перевернулось. Винтовки, амуниция, длинные волосы - это всё характерно для сионистов. В лучшем случае кто-то совершил идиотскую ошибку".

В твите на языке фарси, опубликованном министерством иностранных дел Израиля, также высказываются насмешки по поводу постера и отмечается, что в иранских соцсетях появились фотографии, изображающие процесс демонтажа панно.

Пропустить Twitter пост , автор: @IsraelPersian پس از انتشار خبر استفاده تامل برانگیز از تصویر سربازان اسرائیلی در بیلبورد هفته دفاع مقدس در شیراز، این بیلبورد شبانه پایین کشیده شد. pic.twitter.com/B932M6sPKa — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) 27 сентября 2018 г.

Утром в четверг глава городского совета Шираза Сайед Ахмад Дастгнейб распорядился о проведении чрезвычайного расследования этого происшествия.

"Если подтвердится, что изображение военнослужащих узурпаторского сионистского режима были использованы сознательно, виновные в этом понесут суровое наказание, - заявил он.