Чихающий олень-альбинос попал в объектив студента-фотографа

Правообладатель иллюстрации Oban van Schie

19-летнему студенту удалось сделать редчайший снимок чихающего белого оленя.

Фотография получила много восторженных отзывов в соцсетях.

Обан ван Ши решил покататься на мотоцикле по заповеднику Брадгейт-парк в Лестершире. Он взял с собой старую цифровую камеру и несколько старых объективов.

По его словам, он заметил белого оленя в тот момент, когда тот отошел от стада.

"Мне удалось подойти к стаду на расстояние метров в 10, а в тот момент, когда я делал снимок, белый олень чихнул, - рассказывает Обан. - Я понял это только через несколько часов, когда стал дома рассматривать и редактировать сделанные в тот день фотографии".

Опубликовав фото в социальной сети Reddit, Обан обнаружил к собственному удивлению, что снимок набрал за пару часов множество голосов в категории "редкие моменты".

Правообладатель иллюстрации Oban van Schie Image caption Обан родился в Нью-Йорке, но теперь живет а Англии и недавно увлекся фотографией

При этом пользователи сети шутили и ссылались на главного персонажа популярного на Netflix мультфильма BoJack Horseman - говорящую лошадь, которая жалуется на то, что в новостях вечно показывают её фотографию, сделанную в момент чиха.

Правообладатель иллюстрации Oban van Schie Image caption Обан сделал эту фотографию 26 сентября

Но фотографы-профессионалы указывают, что сама по себе фотография одинокого оленя-альбиноса представляет собой самостоятельную ценность.