Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лукашенко ранее сетовал, что белорусы не умеют пить в меру (на фото с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в 2013 году)

Запрет на продажу алкоголя в ночное время в Беларуси, инициированный медиками и милицией, продержался менее суток - президент Александр Лукашенко распорядился отменить все ограничения.

Мэрия белорусской столицы и ряд региональных исполкомов с 1 октября 2018 года на год ввели запрет на продажу в ночное время (с 23:00 до 07:00) в торговых сетях водки, коньяка, кальвадоса и прочих напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Торговать алкоголем разрешалось только в кафе, барах и ресторанах.

Винно-водочные отделы были закрыты в Минске поздним вечером 1 октября.

Но уже к середине дня 2 октября, как сообщает государственное информагентство БелТА, президент Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить "эти непродуманные решения".

В администрации белорусского президента сообщили, что, по убеждению Лукашенко, бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо "не подобными однобокими запретами". Запреты спровоцируют рост теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличение предложения контрафактной продукции, полагает президент.

Министерство здравоохранения и практикующие в регионах врачи единодушны во мнении: белорусам необходимо существенно уменьшить потребление алкоголя. На протяжении нескольких лет Беларусь лидировала в рейтинге ВОЗ как самая пьющая страна, и лишь год назад это лидерство перешло к соседней Литве.

Правообладатель иллюстрации TASS/Getty Images Image caption В Беларуси на 600 жителей приходится один магазин, торгующий алкоголем

МВД Беларуси в конце прошлого года обнародовало данные своего исследования,: получая один рубль с алкогольных акцизов, государство потом тратит три рубля на преодоление последствий пьянства. Доход от реализации алкоголя, по данным исследователей, равноценен 1,3% ВВП, а траты на последствия - 3,4%.

Комитет государственного контроля Беларуси, который следит за бюджетом, в начале этого года заявил, что доходы от алкогольной отрасли неоправданно падают и не обеспечивают ожидаемых поступлений в казну. Если в 2015 году от реализации алкогольной продукции в бюджет поступило 758,7 млн белорусских рублей акцизного налога (38,8 млн долларов по текущему курсу), то за 11 месяцев 2017 года - 681,3 млн рублей.

Мощности по производству алкогольной продукции в Беларуси используются менее, чем наполовину; разнообразия в потребительских качествах продукта нет; созданный в 2015 году алкогольный холдинг не оправдал надежд на рост доходов, отмечают в Госконтроле.

Чарка и шкварка

Президент Лукашенко подчеркивает, что ведет здоровый образ жизни. Но выражение белорусского лидера о том, что белорусам власть должна обеспечить "чарку и шкварку", стало крылатым.

В апреле, работая на республиканском субботнике, Лукашенко посетовал, что белорусы не умеют пить в меру.

"Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет, - отметил Лукашенко. - Надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного".

Между тем белорусский президент распорядился нарастить поставки алкоголя и табака за рубеж и использовать этот источник пополнения белорусского бюджета.

По данным исследования МВД, в Беларуси на 600 жителей приходится один магазин, торгующий алкоголем. В странах Скандинавии, утверждают исследователи, одна точка с алкоголем приходится на 20 тысяч человек в Швеции и на 30 тысяч в Норвегии.