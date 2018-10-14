"Я надену всё лучшее сразу". Как вернулась мода 1990-х
По мнению экспертов, модные тренды 1990-х годов останутся в центре внимания дизайнеров, как минимум, ближайшие несколько лет. Русская служба Би-би-си разбиралась, что из гардероба 90-х стало вновь актуальным и можно ли говорить о возвращении моды целого десятилетия.
Пока россияне, а вместе с ними и Ким Кардашьян, делились своими воспоминаниями о 90-х в социальных сетях, одежду, прически и украшения того времени стали активно цитировать как дорогие бренды, так и демократичные марки.
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"Мы видим страсть и ностальгию по отношению к 90-м и началу двухтысячных. И непохоже, чтобы они шли на спад. Сейчас все хотят одеваться именно так", - заявила стилист Эмили Гордон-Смит в интервью Би-би-си.
"Папины кроссовки"
Самый обсуждаемый сегодня тренд 90-х - это "папины кроссовки" или, как их называют в сети, "уродливые кроссовки".
Массивная спортивная обувь в 90-е пользовалась спросом в основном у отцов семейств, откуда и произошло ее название.
Бренд Balenciaga выпустил на подиум моделей в "папиных кроссовках" еще в начале 2017 года. Но они не были популярны до тех пор, пока звезды не стали активно рекламировать их в социальных сетях.
Теперь за Balenciaga последовали и другие бренды. Потребители активно обсуждают не только внешний вид этой обуви, но и её стоимость. Так, "папины кроссовки" от Louis Vuitton можно приобрести за тысячу долларов.
Велосипедные шорты
Вместе с кроссовками на подиуме появились и другие элементы спортивной одежды, популярные в 90-х. Например, обтягивающие шорты для велоспорта как элемент повседневной одежды.
Когда Burberry начал продажи велосипедных шорт за 300 долларов, их раскупили в течение нескольких дней. Остальным покупателям пришлось либо ждать, либо купить такие же, но в обычном спортивном магазине за 10 долларов.
Спортивные костюмы
Спортивные бренды не остались в стороне от тренда 90-х. Nike совместно со скейтерским брендом Supreme выпустил сразу несколько линеек курток и спортивных костюмов под названием "Вдохновленные 90-ми".
Большие толстовки и рваные джинсы
Рваные джинсы, большие толстовки и клетчатые рубашки, которые ассоциируются с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном, этой осенью вновь появились в коллекциях дизайнеров.
"Гранж не отрицает моду, он игнорирует её", - говорили про один из главных музыкальных стилей 90-х. Однако уже вскоре после своего появления гранж создал свою моду, которую сначала не хотели принимать.
В 1992 году Марк Джейкобс выпустил первую коллекцию в стиле гранж для бренда Perry Ellis. Тогда дизайнера не поддержали ни пресса, ни руководство Perry Ellis - Джейкобса вскоре уволили.
Но спустя несколько лет после этого инцидента модные критики все же начали воспринимать гранж серьезнее.
Клетка
В моду вернулись не только клетчатые рубашки, но и юбки в клетку, напоминающие школьную форму. Они появились на подиуме на показе Versace и были замечены в осенних коллекциях многих экономичных марок.
В 1995 году на экраны вышел фильм "Бестолковые". Кино про жизнь американских тинейджеров из Беверли-Хиллз стало одним из самых стильных в истории. Клетчатые юбки из шотландки главных героинь, придуманные художником по костюмам Моной Мэй, стали визитной карточкой того времени.
Прическа как у Рэйчел
Вместе с одеждой девяностых в моду вернулись прически и аксессуары того времени. Речь идет скорее о второй половине десятилетия. С одной стороны, это яркие "крабы" и заколки со стразами. С другой - классическая прическа героини сериала "Друзья" Рэйчел, так называемая стрижка "лесенка" - выпрямленные волосы с прядями разной длины у лица.
Британский Vogue заметил, что Меган Маркл, которая вряд ли может позволить себе прямо цитировать стиль 90-х, для одного из своих последних публичных появлений скопировала прическу Рэйчел из "Друзей".
Именные украшения
В моду вернулись именные украшения. Цепочки с именами были замечены в феврале на показе Dior. Летом и в начале осени в них стали появляться знаменитости, в том числе модель Бэлла Хадид, певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе.
Именные украшения, конечно, носили и до 90-х. В 70-е и 80-е годы в США они были распространены преимущественно среди афроамериканцев и эмигрантов. Это украшение несло за собой четкий посыл - "я часть этого общества, и я хочу, чтобы вы знали мое имя". Моду на именные украшения задавали впоследствии и рэперы. Однако широкую популярность именные цепочки получили благодаря героине сериала "Секс в большом городе", который вышел в 1998 году.
"Модно абсолютно все"
Почему мода 90-х так широко представлена в коллекциях дизайнеров? Эксперты по-разному отвечают этот вопрос.
По мнению Эмили Гордон-Смит, возвращение, в частности, к спортивной одежде - это в первую очередь запрос потребителей на комфорт и свободу.
Некоторые считают, что хронологически пришло время вернуться к моде того времени.
"Вы наверняка слышали выражение "Мода возвращается раз в 25 лет". И вправду, мода развивается по спирали и раз в 25 лет делает очередной виток. Это во многом связано и с тем, что сейчас основные художественные решения в мире принимают дизайнеры, которым 40-50 лет, а 1990-е - это лучшая пора их юности. Ничего удивительного в том, что они вдохновляются собственными школьными и университетскими фотографиями, фильмами, сериалами, музыкальными клипами, которые они смотрели в то время", - считает эксперт моды Эвелина Хромченко.
90-е сегодня привлекают, в первую очередь, своим многообразием, уверена бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая. При этом она подчеркивает, что мода 90-х на Западе отличается от моды 90-х в России.
"90-е в фэшн-разрезе - разнообразная и противоречивая декада. 90-е в Америке и Европе - это минимализм, уход от бравады и показухи 80-х к избавлению, гранжу и фактически - к определенной стерильной освобожденности".
"В России же люди, исторически не успев насытиться понятием "нарядности", пошли, наоборот, на повышение градуса. Отсюда такой рваный край у той тенденции, что называют "модой 90-х". И именно поэтому она в своем многообразии так популярна сегодня, когда модно абсолютно все", - говорит Долецкая.
"Почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы?"
Эксперты подчеркивают: то, что было модно в России 90-х, на Западе во многом было трендом 80-х, в том числе знаменитые лосины и люрекc.
Более того, в России 90-х мода была неразрывно связана с политическими и экономическими событиями в стране. "Надену все лучшее сразу" - это не просто мода, это такой способ сказать, что у меня все в порядке", - говорит исследователь моды, преподаватель Высшей школы экономики Линор Горалик.
В 2006 году Горалик проводила исследование о том, как в России помнят моду этого периода. Она опрашивала людей из разных регионов, которым в 90-е было от 10 до 30 лет. Ответы были очень разными:
"Некоторые женщины отчаянно посещали курсы макраме, фриволите и шитья с вязанием".
"Стрелки на глазах рисовала акварельным черным карандашом из роскошного немецкого набора для рисования".
"Из лично моих приемов - покраска устаревшей одежды в черный цвет. Футболки и старые джемпера красила в черный и кляксами".
"Мы смотрели какой-то сериал про бедных фермеров вроде рабыни Изауры. И я спросила - мамочка, почему он называет себя бедным, если у него есть джинсы и джинсовая куртка?"
"Ужасные времена. Не хотела бы сейчас одеваться так, как одевалась тогда".
"Эта футболка из 90-х ничем не изменилась, она по-прежнему просто футболка. Но на нее намотано столько разного тяжелого и плохого, что я не могу больше в нее влезть".
"Носить было нечего, но носить можно было что угодно".