Эгоисты меньше зарабатывают и рожают меньше детей

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Жадность и эгоизм - далеко не лучший способ заработать состояние и передать его своим детям, утверждают шведские ученые. Согласно их последнему исследованию, эгоисты зарабатывают существенно меньше альтруистов, а также оставляют меньше потомства.

К такому довольно неожиданному выводу команда ученых из Университета Стокгольма пришла, проанализировав данные более 60 тысяч человек.

Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что социально ориентированное поведение - то есть направленное на помощь другим членам общества - положительно сказывается на самочувствии и психическом здоровье, а также укрепляет долгосрочные партнерские и романтические отношения.

Однако логично предположить, что люди, преследующие в первую очередь собственные интересы, должны быть более успешны на финансовом фронте. Более того, многие ведут себя эгоистично, именно рассчитывая выиграть в долгосрочной перспективе, утверждают авторы работы.

Масштабное исследование шведов опровергает это предположение.

"Умеренный альтруизм"

Но как измерить эгоизм, чтобы сравнить его с уровнем доходов? Ответ на этот вопрос, кажется, нашел профессор Университета Стокгольма Киммо Эрикссон.

Ему пришла в голову мысль изучить уже существующие базы данных социологов - результаты опросов, где люди, в частности, рассказывали о своих привычках: уступают ли они место в транспорте, жертвуют ли деньги на благотворительность и занимаются ли волонтерской работой.

Профессор взял за основу четыре крупных исследования: американский опрос General Social Survey Чикагского Университета, его европейский аналог European Social Survey (Университет лондонского Сити), британский UK Household Longitudinal Study и Panel Study of Income Dynamics, проводимый Мичиганским Университетом.

Людей, демонстрирующих социально ориентированное поведение, ученые относили к менее эгоистичным - и наоборот. Обе группы разделили на несколько категорий - в зависимости от уровня усилий, которые каждый конкретный респондент тратил "на благо общества".

Выводы исследования убедительно показывают: альтруисты зарабатывают в среднем больше эгоистов, а также чаще заводят детей. Однако зависимость эта не прямая: самый высокий уровень доходов показывают не наиболее социально ориентированные личности, а те, кто демонстрирует "умеренный альтруизм".

"Это два основных вывода нашей работы. Во-первых, у неэгоистичных людей больше детей. Во-вторых, умеренные альтруисты зарабатывают больше всех, - цитирует Эрикссона журнал PsyPost. - Мы также знаем из опросов, что большинство людей интуитивно догадываются о первом - но совершенно ошибочно предполагают, что именно у эгоистов самый высокий уровень дохода".

"Наши результаты основываются на данных как из Европы, так и из Америки. А кроме того, мы провели не только перекрестный, но и динамический анализ: те, кто демонстрировал альтруизм на каком-то отрезке времени, показывал рост доходов и числа детей годы спустя. Так что наши выводы весьма надежны", - уверен профессор.

К сожалению, исследование не может ответить на вопрос о причинах подобной взаимосвязи: почему эгоизм плохо отражается на уровне доходов и деторождении?

"Альтруизм помогает выстраивать более прочные социальные связи, и вполне вероятно, что это в итоге положительно отражается и в других сферах жизни, - предполагает Эрикссон. - Однако эту гипотезу невозможно проверить путем анализа наших данных".