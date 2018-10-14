Зарядка для ума: помогите кладовщику быстро взвесить сахар

На складе имеется 120 кг сахара-песка. Как за три взвешивания отмерить ровно 35 кг, если есть только одна 8-килограммовая гиря, рычажные весы (с двумя чашами) и три пустых пакета для сахарного песка?

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Решение

Сначала (первое взвешивание) без пакетов делим песок пополам. Отсыпаем одну из половин (60 кг) в пакет. Вторым взвешиванием кладем гирю на одну из чаш весов и развешиваем вторую половину сахара так, чтобы весы оказались в равновесии.

На чаше с гирей при этом окажется 26 кг, на другой чаше - 34. Теперь отсыпем 26 кг в другой пакет, а 34 - в третий.

Третий пакет оставим на чаше весов вместе с гирей, а содержимое первого пакета (60 кг) разделим между чашами до достижения равновесия (третье взвешивание).

Очевидно, что это будет равенство (34 + 8) + 9 = 51. Таким образом, мы разделили 60 кг на 9 и 51. Теперь ссыпаем 9 кг сахара во второй пакет, и в нем оказывается 9+26=35 кг сахара!

Источник: загадка народная, версия К. Кнопа