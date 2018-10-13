"Классический" автобусный билет имеет шестизначный номер и считается счастливым, если сумма первых трех цифр номера равна сумме последних трех цифр. Номера билетов в рулоне идут подряд.

Какое наибольшее количество билетов может быть в рулоне, где нет ни одного счастливого билета?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Ответ

1000. Например, с 998999 по 999998.

Ясно, что самый длинный участок нужно отсчитывать от счастливого билета. Но если к любому счастливому номеру прибавить 1001, получим счастливый номер (или рулон кончится), поэтому рулонов длины 1001 (или большей) без счастливых номеров не бывает.

Все загадки можно посмотреть здесь.

Источник: загадка народная, версия И. Грищенко