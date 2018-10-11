Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Елена Крыгина прославилась как одна из первых успешных российских бьюти-блогеров

Блогер-визажистка Елена Крыгина написала в "Инстаграме", что её новая линия косметики прошла тесты на животных. Это вызвало дебаты среди её подписчиков.

На запущенном в 2011 канале YouTube женщины-косметолога насчитывается более 830 тысяч подписчиков.

"От успешной селф-мейд-вумен Елены Крыгиной мы не могли ожидать меньшего: она запустила целый собственный бренд Krygina Cosmetics", - хвалит женщину издание Wonderzine.

Крыгина победила в номинации "Прорыв года" премии "Женщина года Glamour 2014" и с тех пор начала свой путь к созданию собственной марки косметики - которой, собственно, и стала фирма Krygina Cosmetics.

Линейка, включающая в себя собравший ряд хвалебных отзывов крем для глаз Concrete, вышла на прошлой неделе, и тут создательница решила небанально похвастаться своими достижениями в "Инстаграме", на который подаписаны более 637 тыс. человек.

"На животных в том числе (это для тех, кто спрашивал) Но вы не пугайтесь))) Экспериментировали мы исключительно на самих себе и главный подопытный - я, на кроликах проверяли только контакт с готовой формулой", - написала женщина-инфлюэнсер.

Эта формулировка вызвала массу вопросов.

"Никому аккуратно капельку на лапку (в чем нас пытаются убедить в посте выше) ничего не делают. Лена медийная персона, которая сотрудничает и с зарубежными марками. И выпуская продукт надо понимать, какой резонанс это может вызвать", - уверена пользовательница lima_li.

"Меня на самом деле больше покоробило именно то, как Лена это преподнесла. Ми-ми-ми, мы конечно тестируем на животных, но все ради безопасности и мимишных котиков", - замечает Анастасия Петрунина.

Но нашлись и сторонники тестов - как те, кто считает, что в России слишком тяжело выпустить косметику без тестов на грызунах и приматах, так и те, кому в принципе всё равно.

"В России выпускать продукт без тестирования на животных почти нереально", - отвечает предыдущим комментаторам ada.adele.

Согласно российскому законодательству, в стране совершенно необязательно тестировать препараты на животных: можно проводить испытания и на людях, но многие бренды беспокоит стоимость таких процедур.

Как отказаться от тестов совсем?

Британия стала одной из первых стран, которая в принципе запретила тесты на животных - ещё в 1998 году.

С 2009 года в Европейском Союзе также полностью запрещены эксперименты с животными в косметической индустрии.

Примеру ЕС вскоре последовала Норвегия, Израиль, Новая Зеландия, Турция и Индия.

Но есть и Китай, где возможность полного запрета испытаний на животных только рассматривается. Более того, для домашнего рынка косметика с лечебным эффектом по-прежнему должна быть "обкатана" на животных.

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Очень часто китайское сырьё используется мультинациональными брендами.

Есть и другой важный аспект - какие-то из косметических гигантов - например, NYX, Lush, BodyShop и Colgate - полностью отказались от испытаний продукции на других млекопитающих.

Однако другие не менее известные компании - Avon, Chanel, Procter&Gamble, Johnson & Johnson - продолжают испытывать свою продукцию на лабораторных приматах и грызунах.

Зоозащитники подчёркивают, что в тестировании препаратов есть проблема непереносимости данных, в силу различий метаболизма человека и животных.

Кроме того, согласно исследованию одного из зоозащитных обществ, тесты на культурах клеток человеческой кожи в лаборатории могут обходиться вдвое дешевле, чем испытания на млекопитающих.