Все так удивляются, что мы производим @krygina.cosmetics в России))) Давайте немного расскажу вам о процессе создания формул. Для меня уже на начальном этапе было принципиально важно сохранить разработку и производство в России. Все мне говорили: «Да что ты тут произведёшь? Езжай во Францию или в Китай — там всё отлажено»! Но я ещё 4 года назад знала, что именно в России смогу произвести то, что мне нужно☝🏻 Задача была сложная: перенести идеи из головы в реальную формулу, а не взять готовую рецептуру и налепить на неё свой логотип) Сейчас все корнеры в «Золотых Яблоках» откроем, и я всё-таки сяду и посчитаю, сколько же было разных рецептур Concrete — сотня точно наберётся))) Каждое изменение в формуле тестировалось на мне, сотрудниках лаборатории и krygina team))) Когда мы получили оптимальную формулу, она отправилась на исследование и сертификацию — нам-то она может нравиться, но госорганы должны быть уверены, что продукт безопасен. Concrete и Glass Gloss попали в категорию «Инновации» (гордость🤗), так как до этого момента в России подобные мультифункциональные продукты не производились. Согласно регламенту 009/2011 и ГОСТу Российской Федерации, чтобы подтвердить безопасность продукта, нужно пройти исследования в независимой лаборатории. На животных в том числе (это для тех, кто спрашивал☝🏻) Но вы не пугайтесь))) Экспериментировали мы исключительно на самих себе и главный подопытный - я🙋🏼‍♀, на кроликах проверяли только контакт с готовой формулой. Потому что братья наши меньшие, госорганы и все вокруг должны быть уверены, что продукт безопасен. И мы знаем, если ваш котэ измажется в Concrete, с ним всё будет хорошо)))) интерсно вам еще больше узнать о процессе создания продуктов #kryginacosmetics ? Производство- это такой увлекательный мир, но не для слабаков конечно😂