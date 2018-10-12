Media playback is unsupported on your device Работа Бэнкси (измельчается)

Покупательница работы британского уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" решила все-таки заплатить за нее и сохранить ее за собой даже несмотря на то, что сразу после удара молотка аукциониста произведение самоизмельчилось в шредере, спрятанном в раму. Женщина убеждена, что ценность картины стала еще выше.

Покупательница из Евросоюза на условиях анонимности предложила более 1 млн фунтов (1,367 млн долларов) за работу звезды стрит-арта на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Бэнкси разместил в своем "Инстаграме" фото измельчения работы со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: "Going, going, gone..." ("Продается, продается, продано...").

"Кажется, нас только что обэнксили", - сказал тогда Алекс Бранчик, старший директор аукционного дома Sotheby's.

Теперь же и Бранчик, и компания-представитель художника Pest Control подтвердили, что у работы появилось новое название - "Любовь в мусорной корзине".

"Рад подтвердить продажу первого в истории произведения искусства, созданного в реальном времени в ходе аукциона", - похвастался Бранчик.

"Стремление к уничтожению также является творческим стимулом" - этой цитатой Бэнкси сопроводил свой новый пост, где фигура в капюшоне устанавливает некое устройство внутри картинной рамы с пометкой "На случай продажи на аукционе".

Цитату он приписал художнику Пабло Пикассо, хотя настоящим автором этой строчки является русский философ Михаил Бакунин.

До сих пор неясно, как именно сработал шредер.

Анонимный автор, анонимный владелец

Этот пост снова заставил доморощенных интернет-детективов теряться в догадках о настоящей личности художника-анонима.

Широкая публика сможет увидеть "Любовь в мусорной корзине" в галерее Sotheby's в центре Лондона на Нью-Бонд-стрит.

Что до анонимной покупательницы - давней клиентки Sotheby's, - то её реакция на случившееся была примерно такой: "Сначала и я была в шоке, но вскоре поняла, что у меня будет частичка целой арт-истории".

Правообладатель иллюстрации Banksy Image caption Бэнкси иногда переосмысляет известные работы других художников - например, "Поющего дворецкого" шотландца Джека Веттриано

Выставленная на торги версия была создана в 2006 году с помощью аэрографии - изображение наносится на полотно с помощью краскораспылителя по готовому трафарету.

В 2017 году в результате онлайн-голосования эта картина Бэнкси, ранее известная как "Девочка с воздушным шаром", была признана самым любимым британским произведением искусства, обойдя произведения классиков Джона Констебла и Джорджа Тёрнера.

При чем здесь конституция и президенты?

На шутников в соцсетях большое впечатление произвел и сам акт самоуничтожения шедевра, и то, покупательница изрезанной картины решила не отказываться от нее и простила Бэнкси за то, что он устроил такой подвох.

"Польский президент пропускает Конституцию через шредер", - замечают в политизированном аккаунте notesfrompoland.

Конституции в принципе оказались популярными объектами внимания пародистов.

"Если бы Бэнкси был итальянцем", - воображают любители макарон.

На спагетти свет клином не сошёлся: "волшебный шредер" в воображении мастеров "Фотошопа" может превращать и нечищеные картофелины в готовые фри.

Рекламщики из "Макдоналдса" также не упустили случая запрыгнуть в паровоз создания мемов.

К ним присоединились и копирайтеры ливанского отделения Volvo.

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Масса коллажей помогает представить, как бы выглядели пропущенные через шредер шедевры живописи.

Например, работы Эдварда Мунка...

... или Винсента ван Гога.

Даже "Гринпис" по-своему отыгрался на истории с шредером, напомнив всем о глобальном потеплении.