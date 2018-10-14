Буллингдонский клуб: странные ритуалы, дебоши и пьянки оксфордской суперэлиты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Буллингдонский клуб существует уже несколько столетий

Ассоциация молодых консерваторов Оксфордского университета запретила своим членам вступать в печально известный Буллингдонский клуб, недавними членами которого были бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и бывший глава МИД Борис Джонсон. Би-би-си рассказывает историю скандального клуба, погубленного собственной славой.

Буллингдонский клуб, куда вход открыт только сыновьям из аристократических английских семей или же супербогатым наследникам, известен своими пьянками и дебошами, а также странными, если не сказать, вульгарными традициями "посвящения" в члены.

На минувшей неделе Ассоциация молодых консерваторов Оксфордского университета (OUCA) добавила его в свой список запрещенных организаций.

ОUCA фактически является стартовой площадкой для тех студентов, которые впоследствии идут в большую политику, и введенный запрет означает, что ни один член ассоциации молодых консерваторов не может одновременно с этим состоять в Буллингдонском клубе.

Комментируя это решение, президент ассоциации Бен Этти сказал студенческой газете Оксфордского университета Сherwell, что ценности этого клуба и то, чем занимаются его члены, не совместимы с современной Консервативной партией: "Запрет членам Буллингдонского клуба вступать в нашу ассоциацию, я надеюсь, демонстрирует, что мы движемся в сторону более открытой, демократической и толерантной среды".

В прошлом году членам клуба запретили снимать свое традиционное коллективное фото на ступенях Крайст-черч-колледж - одного из самых крупных и старейших колледжей Оксфорда.

Тогда же появились сообщения о том, что дни Буллингдонского клуба сочтены - первокурсники предпочитают вступать в другие студенческие образования из-за плохой репутации клуба.

Странные ритуалы

Буллингдонский клуб был основан при Оксфордском университете в 1780 году для студентов, увлекавшихся крикетом, охотой и скачками, однако довольно быстро весь спорт свелся к пьянкам, дебошам и прочему распутству.

Большую часть его членов всегда составляли выходцы из Итона, однако допускались также выпускники нескольких других элитных мужских школ. Но даже для них членство было ограниченным: брали лишь по несколько человек каждый год, причем каждый новичок проходил обряд посвящения, когда старожилы Буллингдона вламывались к нему в комнату и всё там громили.

Погром комнаты новичка был не единственным подобным ритуалом. В 2013 году со слов одного из участников клуба стало известно, что новеньким надо было сжечь на глазах у бездомного купюру в 50 фунтов, чтобы пройти инициацию.

Для женщин было закрыто не только членство, но и вообще какое-либо участие в делах клуба, разве что только стриптизерши допускались на избранные пьянки.

"Буллингдонский клуб - это запретная зона для женщин, - писал британский журналист Барни Роней в газете Guardian. - Все эти подростки практически поголовно из мужских пансионов, так что неудивительно, что часть взращенного там наивного, презрительного и отсталого отношения [к женщинам] вновь выходит на поверхность в университетских сообществах. Остается только надеяться, что они из этого вырастут".

У членов клуба имеется своя униформа. Она состоит из синего фрака с бархатным воротничком, шелковыми лацканами цвета слоновой кости и пуговицами с монограммой клуба, жилетки и клубного галстука ярко-голубого цвета.

По данным британского еженедельника The Week, весь ансамбль стоит около 3,5 тыс. фунтов, а приобрести его можно лишь в одном ателье Ede&Ravenscroft, специализирующемся на пошиве церемониальной одежды.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По мнению еженедельника Spectator, из-за Джорджа Осборна и Дэвида Кэмерона клуб получил слишком много ненужной известности

Дурной славы не бывает?

Даже в бытность свою спортивно-охотничьим сообществом, Буллингдонский клуб "славился" своими пьянками.

Известно, что будущий король Эдвард VIII упрашивал своих родителей позволить ему туда вступить, однако пробыл членом недолго: его заставили покинуть клуб после того, как королева Мэри прослышала об одной такой бесславной пирушке.

В следующее столетие мало что изменилось. В 2004 году четверо членов этого клуба были арестованы за разгром исторического паба XV века White Hart в деревне Файфилд под Оксфордом.

Тогда сообщалось, что группа студентов разбила в пабе 17 бутылок вина, всю посуду и окно. Четверо арестованных провели ночь за решеткой и уплатили по 80 фунтов штрафа.

Владелец паба Иен Роджерс тогда сказал в интервью Daily Telegraph: "Все это было очень странно. Это были очень хорошо одетые с прекрасными манерами молодые люди. Я подумал, что они, наверное, из Итона или Уинчестера [Уинчестер-колледж - мужская частная школа-пансион с 600-летней историей] - судя по их речи. И тут они разбушевались и все стали крушить, орать, ругаться и нападать друг на друга. Это было как боксерский ринг в пивной. Я вызвал полицию и выставил их вон".

За членство в Буллингдонском клубе неоднократно пришлось оправдываться экс-премьеру Британии Дэвиду Кэмерону и его правой руке Джорджу Осборну, занимавшему пост министра финансов. Припоминали бурную молодость и еще одному члену клуба - экс-министру иностранных дел Борису Джонсону.

В 2011 году Дэвид Кэмерон сказал по этому поводу: "Мы все делали глупости в молодости и мы должны из этого извлечь необходимые уроки".

Правообладатель иллюстрации Elisabetta A. Villa/Getty Image caption Актеры Макс Айронс, Сэм Клафлин и Дуглас Бут (слева направо), снявшиеся в фильме "Клуб бунтарей"

Суперсливки свернулись?

Не только пресса выставляла это сообщество в неприглядном свете.

В 2010 году на сцене лондонского театра Royal Court с колоссальным успехом была поставлена пьеса Лоры Уэйд "Cливки" (Posh), в которой живописалось, что происходит на званом ужине десяти членов закрытого студенческого клуба, прототипом которого как раз и был Буллингдонский клуб.

Пьеса наделала немало шуму и четыре года спустя была экранизирована в не менее удачном фильме "Клуб бунтарей".

Как позднее признался один из студентов Оксфорда журналу Tatler, эти два произведения чуть ли не в одночасье отбили у студентов какое-либо желание оказаться в рядах этого сообщества, а уж особенно у тех, кто помышляет о карьере в политике.

В прошлом году британский еженедельник Spectator даже поместил некролог Буллингдонскому клубу, написав: когда Кэмерон и Осборн его прославили, он умер от слишком большой шумихи - в его рядах осталось только два члена.