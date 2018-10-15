Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри - кто из них был милее всех?

  • 15 октября 2018
Королевская семья регулярно производит на свет новых младенцев
Image caption Королевская семья регулярно производит на свет новых младенцев. Кто из них самый очаровательный?

После долгого теплого лета осень мало-помалу вступает в свои права, с дождями, хмурым небом и хандрой. Но есть и притяная новость: в британской королевской семье вскоре появится еще один младенец.

Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ждут своего первенца.

Отпрыск Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.

До этого счастливого момента еще жить и жить, но тем временем Би-би-си решила напомнить о предыдущих королевских младенцах. В этой фотогалерее мы собрали множество очаровательных и троагтельных снимков юных и уже не слишком юных членов королевской семьи в их младенческие годы.

Presentational white space

Принц Джордж

Вот уж кто точно был доволен первыми днями жизни на этой планете. Тепло, уютно, и никто ничего от тебя не хочет.

Принц Джордж на руках отца принца Уильяма на ступеньках больницы где он родился Правообладатель иллюстрации Reuters
Presentational white space

Но дети растут быстро. Вот принц Джордж в годовалом возрасте.

Принц Джордж Правообладатель иллюстрации TRH The Duke and Duchess of Cambridge
Presentational white space

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта, очевидно, пошла по стопам своего брата, и была вполне спокойным младенцем.

Новорожденная принцесса Шарлотта в 2015 году. Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

А вот принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе.

George and Charlotte Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge
Presentational white space
Media playback is unsupported on your device
Пополнение в королевской семье: сколько внуков у Елизаветы II и как на них зарабатывают?

Принц Луи

А вот еще один принц вскоре после появления на свет.

Герцогиня Кембриджская и недавно родившийся принц Луи, у входа в лондонскую больницу. Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Принцесса Шарлотта сразу же полюбила брата.

Presentational white space
Принцесса Шарлотта и принц Луи Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge
Presentational white space

Принц Луи выглядит радостным и довольным жизнью.

Герцогиня Кембриджская и принц Луи Правообладатель иллюстрации Matt Porteous
Presentational white space

Ее Величество

А вот и королева Елизавета II в 1926 году на руках своих родителей.

Герцог и герцогиня Йоркские на крещении принцессы Елизаветы, которая впоследствии стала королевой Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

К 1929 году принцесса Елизавета несколько подросла:

Presentational white space
Принцесса Елизавета в парке, в марте 1928 года Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space
Presentational white space

Принц Филипп

В раннем детстве принц Филипп, нынешний супруг Елизаветы II, был блондином.

Принц Филип в детстве Правообладатель иллюстрации Getty Images / Alamy
Presentational white space

Принц Чарльз

Судя по всему, принц Чарльз в детстве был не слишком рад, когда его брали на руки.

Принц Чарльз, впоследствии ставшим принцем Уэльским, на руках у отца, герцога Эдинбургского в 1949 году. На заднем плане его мать, будущая королева Елизавета II. Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Принц Уильям

Принц Уильям пошел в отца и тоже, очевидно, не любил, когда его держат на руках перед фотографами. Здесь он на руках у матери, принцесса Дианы, в 1982 году.

Принц и принцесса Уэльские с сыном принцем Уильямом в 1982 году Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Принц Гарри

Принц Гарри, похоже, решил подражать старшему брату при встрече с фотографами.

Принцесса Уэльская с принцем Гарри на борту королевской яхты в 1985 году Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Принцесса Беатриса

Принцесса Беатриса с раннего детства демонстрировала, что готова на все.

Принцесса Беатриса в Швейцарии Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения вышла замуж в пятницу за Джека Бруксбанка. Еще не так давно она была просто младенцем.

Принцесса Евгения Правообладатель иллюстрации PA
Presentational white space

Все фотографии защищены авторским правом.

Похожие темы

Новости по теме