Image caption Королевская семья регулярно производит на свет новых младенцев. Кто из них самый очаровательный?

После долгого теплого лета осень мало-помалу вступает в свои права, с дождями, хмурым небом и хандрой. Но есть и притяная новость: в британской королевской семье вскоре появится еще один младенец.

Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ждут своего первенца.

Отпрыск Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.

До этого счастливого момента еще жить и жить, но тем временем Би-би-си решила напомнить о предыдущих королевских младенцах. В этой фотогалерее мы собрали множество очаровательных и троагтельных снимков юных и уже не слишком юных членов королевской семьи в их младенческие годы.

Принц Джордж

Вот уж кто точно был доволен первыми днями жизни на этой планете. Тепло, уютно, и никто ничего от тебя не хочет.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Но дети растут быстро. Вот принц Джордж в годовалом возрасте.

Правообладатель иллюстрации TRH The Duke and Duchess of Cambridge

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта, очевидно, пошла по стопам своего брата, и была вполне спокойным младенцем.

Правообладатель иллюстрации PA

А вот принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе.

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge

Media playback is unsupported on your device Пополнение в королевской семье: сколько внуков у Елизаветы II и как на них зарабатывают?

Принц Луи

А вот еще один принц вскоре после появления на свет.

Правообладатель иллюстрации PA

Принцесса Шарлотта сразу же полюбила брата.

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge

Принц Луи выглядит радостным и довольным жизнью.

Правообладатель иллюстрации Matt Porteous

Ее Величество

А вот и королева Елизавета II в 1926 году на руках своих родителей.

Правообладатель иллюстрации PA

К 1929 году принцесса Елизавета несколько подросла:

Правообладатель иллюстрации PA

Принц Филипп

В раннем детстве принц Филипп, нынешний супруг Елизаветы II, был блондином.

Правообладатель иллюстрации Getty Images / Alamy

Принц Чарльз

Судя по всему, принц Чарльз в детстве был не слишком рад, когда его брали на руки.

Правообладатель иллюстрации PA

Принц Уильям

Принц Уильям пошел в отца и тоже, очевидно, не любил, когда его держат на руках перед фотографами. Здесь он на руках у матери, принцесса Дианы, в 1982 году.

Правообладатель иллюстрации PA

Принц Гарри

Принц Гарри, похоже, решил подражать старшему брату при встрече с фотографами.

Правообладатель иллюстрации PA

Принцесса Беатриса

Принцесса Беатриса с раннего детства демонстрировала, что готова на все.

Правообладатель иллюстрации PA

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения вышла замуж в пятницу за Джека Бруксбанка. Еще не так давно она была просто младенцем.

Правообладатель иллюстрации PA

Все фотографии защищены авторским правом.