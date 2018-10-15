Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри - кто из них был милее всех?
После долгого теплого лета осень мало-помалу вступает в свои права, с дождями, хмурым небом и хандрой. Но есть и притяная новость: в британской королевской семье вскоре появится еще один младенец.
Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ждут своего первенца.
Отпрыск Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.
До этого счастливого момента еще жить и жить, но тем временем Би-би-си решила напомнить о предыдущих королевских младенцах. В этой фотогалерее мы собрали множество очаровательных и троагтельных снимков юных и уже не слишком юных членов королевской семьи в их младенческие годы.
Принц Джордж
Вот уж кто точно был доволен первыми днями жизни на этой планете. Тепло, уютно, и никто ничего от тебя не хочет.
Но дети растут быстро. Вот принц Джордж в годовалом возрасте.
Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта, очевидно, пошла по стопам своего брата, и была вполне спокойным младенцем.
А вот принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе.
Принц Луи
А вот еще один принц вскоре после появления на свет.
Принцесса Шарлотта сразу же полюбила брата.
Принц Луи выглядит радостным и довольным жизнью.
Ее Величество
А вот и королева Елизавета II в 1926 году на руках своих родителей.
К 1929 году принцесса Елизавета несколько подросла:
- Британская королевская семья: что вы хотите знать?
- Меган и королевская семья: кто кого изменит и в какую сторону?
- Как вести себя на королевской свадьбе и не ударить в грязь лицом
Принц Филипп
В раннем детстве принц Филипп, нынешний супруг Елизаветы II, был блондином.
Принц Чарльз
Судя по всему, принц Чарльз в детстве был не слишком рад, когда его брали на руки.
Принц Уильям
Принц Уильям пошел в отца и тоже, очевидно, не любил, когда его держат на руках перед фотографами. Здесь он на руках у матери, принцесса Дианы, в 1982 году.
Принц Гарри
Принц Гарри, похоже, решил подражать старшему брату при встрече с фотографами.
Принцесса Беатриса
Принцесса Беатриса с раннего детства демонстрировала, что готова на все.
Принцесса Евгения
Принцесса Евгения вышла замуж в пятницу за Джека Бруксбанка. Еще не так давно она была просто младенцем.
Все фотографии защищены авторским правом.