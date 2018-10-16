Правообладатель иллюстрации Andy Thomas Artist Image caption "Клуб республиканцев" украшает стены Белого дома

На картине на стене Белого дома оказались запечатлены девять президентов-республиканцев, включая Дональда Трампа.

В воскресенье Трамп дал подробное интервью телеканалу Си-би-эс, и в какой-то момент камера остановилась на стене здания, где оказалась картина с руководителями США.

Создателем картины "Клуб республиканцев" оказался Энди Томас. Художник из Миссури также создал полную аналогию этой работы - "Клуб демократов".

При этом портретист сказал Time, что был в восторге от наличия его произведения в Белом доме, о чём он и не подозревал.

Выяснилось, что конгрессмен-республиканец Даррелл Исса подарил картину президенту.

Правообладатель иллюстрации CBS 60 Minutes Image caption Так в интервью Трампа Си-би-эс вписалась картина

"Так часто подарки не вывешивают, их просто прячут в чулан. Обнаружить, что оно висит на видном месте - это само по себе подарок", - говорит художник.

Томас написал ряд батальных сцен и портретов из истории США, среди которых - битвы Гражданской войны и прошлые президенты.

В соцсетях картина Энди с Трампом вызвала восторг. Кому-то работа показалась пошлостью, для кого-то это был повод превознести до небес талант художника.

Трамп даже удостоился сравнений с Аланом Партриджем - комедийным персонажем британского актёра Стива Кугана.

"Эта картина - именно то, что висело бы у Алана Партриджа, будь он президентом", - пишет Ник Петтигрю.

Фотожабы предсказуемо полились рекой.

В январе Трамп решил позаимствовать из нью-йоркского Музея Гуггенхайма картину ван Гога, однако институция отказалась это делать, зато взамен предложила президенту золотой туалет напрокат.

Кто за столом из президентов?

Авраам Линкольн

Теодор Рузвельт

Дуайт Эйзенхауэр

Ричард Никсон

Джеральд Форд

Рональд Рейган

Джордж Буш-старший

Джордж Буш-младший

Дональд Трамп

Кто-то решил заменить на картине некоторых президентов на Канье Уэста, Владимира Путина и зятя президента США Джареда Кушнера.

Для некоторых конкурс фотожаб стал поводом добавить в полотно Харви Вайнштейна, Кевина Спейси и Вуди Аллена в окружение Трампа - всех их обвиняли в домогательствах.

Собаки за общим столом, играющие в карты - тоже часть игр с изображением.

"Загадка" стоящей женщины

Не сразу, но со временем пользователи разглядели женщину в углу полотна.

Более того, она есть и на картине с демократами.

Как сказал художник, это прототип женщины-президента.

"У других стран это [избрать женщину президентом] получилось, так и у нас получится. Я начал рисовать женщину и решил, что она войдёт в комнату без стеснения. Сначала я подумал, что она должна смущаться при других президентах, но затем вспомнил свою дочь - коммерческого директора - и понял, что ей нечего будет тушеваться", - заметил Энди Томас в беседе с Си-эн-эн.