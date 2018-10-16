Дональд Трамп хранит в Белом доме общий портрет президентов-республиканцев
На картине на стене Белого дома оказались запечатлены девять президентов-республиканцев, включая Дональда Трампа.
В воскресенье Трамп дал подробное интервью телеканалу Си-би-эс, и в какой-то момент камера остановилась на стене здания, где оказалась картина с руководителями США.
Создателем картины "Клуб республиканцев" оказался Энди Томас. Художник из Миссури также создал полную аналогию этой работы - "Клуб демократов".
При этом портретист сказал Time, что был в восторге от наличия его произведения в Белом доме, о чём он и не подозревал.
Выяснилось, что конгрессмен-республиканец Даррелл Исса подарил картину президенту.
"Так часто подарки не вывешивают, их просто прячут в чулан. Обнаружить, что оно висит на видном месте - это само по себе подарок", - говорит художник.
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Томас написал ряд батальных сцен и портретов из истории США, среди которых - битвы Гражданской войны и прошлые президенты.
В соцсетях картина Энди с Трампом вызвала восторг. Кому-то работа показалась пошлостью, для кого-то это был повод превознести до небес талант художника.
Трамп даже удостоился сравнений с Аланом Партриджем - комедийным персонажем британского актёра Стива Кугана.
"Эта картина - именно то, что висело бы у Алана Партриджа, будь он президентом", - пишет Ник Петтигрю.
Фотожабы предсказуемо полились рекой.
В январе Трамп решил позаимствовать из нью-йоркского Музея Гуггенхайма картину ван Гога, однако институция отказалась это делать, зато взамен предложила президенту золотой туалет напрокат.
Кто за столом из президентов?
- Авраам Линкольн
- Теодор Рузвельт
- Дуайт Эйзенхауэр
- Ричард Никсон
- Джеральд Форд
- Рональд Рейган
- Джордж Буш-старший
- Джордж Буш-младший
- Дональд Трамп
Кто-то решил заменить на картине некоторых президентов на Канье Уэста, Владимира Путина и зятя президента США Джареда Кушнера.
Для некоторых конкурс фотожаб стал поводом добавить в полотно Харви Вайнштейна, Кевина Спейси и Вуди Аллена в окружение Трампа - всех их обвиняли в домогательствах.
Собаки за общим столом, играющие в карты - тоже часть игр с изображением.
"Загадка" стоящей женщины
Не сразу, но со временем пользователи разглядели женщину в углу полотна.
Более того, она есть и на картине с демократами.
Как сказал художник, это прототип женщины-президента.
"У других стран это [избрать женщину президентом] получилось, так и у нас получится. Я начал рисовать женщину и решил, что она войдёт в комнату без стеснения. Сначала я подумал, что она должна смущаться при других президентах, но затем вспомнил свою дочь - коммерческого директора - и понял, что ей нечего будет тушеваться", - заметил Энди Томас в беседе с Си-эн-эн.