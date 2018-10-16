Дональд Трамп хранит в Белом доме общий портрет президентов-республиканцев

  • 16 октября 2018
"Клуб республиканцев" Правообладатель иллюстрации Andy Thomas Artist
Image caption "Клуб республиканцев" украшает стены Белого дома

На картине на стене Белого дома оказались запечатлены девять президентов-республиканцев, включая Дональда Трампа.

В воскресенье Трамп дал подробное интервью телеканалу Си-би-эс, и в какой-то момент камера остановилась на стене здания, где оказалась картина с руководителями США.

Создателем картины "Клуб республиканцев" оказался Энди Томас. Художник из Миссури также создал полную аналогию этой работы - "Клуб демократов".

При этом портретист сказал Time, что был в восторге от наличия его произведения в Белом доме, о чём он и не подозревал.

Выяснилось, что конгрессмен-республиканец Даррелл Исса подарил картину президенту.

Правообладатель иллюстрации CBS 60 Minutes
Image caption Так в интервью Трампа Си-би-эс вписалась картина

"Так часто подарки не вывешивают, их просто прячут в чулан. Обнаружить, что оно висит на видном месте - это само по себе подарок", - говорит художник.

Томас написал ряд батальных сцен и портретов из истории США, среди которых - битвы Гражданской войны и прошлые президенты.

В соцсетях картина Энди с Трампом вызвала восторг. Кому-то работа показалась пошлостью, для кого-то это был повод превознести до небес талант художника.

Трамп даже удостоился сравнений с Аланом Партриджем - комедийным персонажем британского актёра Стива Кугана.

"Эта картина - именно то, что висело бы у Алана Партриджа, будь он президентом", - пишет Ник Петтигрю.

Фотожабы предсказуемо полились рекой.

В январе Трамп решил позаимствовать из нью-йоркского Музея Гуггенхайма картину ван Гога, однако институция отказалась это делать, зато взамен предложила президенту золотой туалет напрокат.

Кто за столом из президентов?

  • Авраам Линкольн
  • Теодор Рузвельт
  • Дуайт Эйзенхауэр
  • Ричард Никсон
  • Джеральд Форд
  • Рональд Рейган
  • Джордж Буш-старший
  • Джордж Буш-младший
  • Дональд Трамп

Кто-то решил заменить на картине некоторых президентов на Канье Уэста, Владимира Путина и зятя президента США Джареда Кушнера.

Для некоторых конкурс фотожаб стал поводом добавить в полотно Харви Вайнштейна, Кевина Спейси и Вуди Аллена в окружение Трампа - всех их обвиняли в домогательствах.

Собаки за общим столом, играющие в карты - тоже часть игр с изображением.

"Загадка" стоящей женщины

Не сразу, но со временем пользователи разглядели женщину в углу полотна.

Более того, она есть и на картине с демократами.

Как сказал художник, это прототип женщины-президента.

"У других стран это [избрать женщину президентом] получилось, так и у нас получится. Я начал рисовать женщину и решил, что она войдёт в комнату без стеснения. Сначала я подумал, что она должна смущаться при других президентах, но затем вспомнил свою дочь - коммерческого директора - и понял, что ей нечего будет тушеваться", - заметил Энди Томас в беседе с Си-эн-эн.

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