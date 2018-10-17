Рэпер T. I. выпустил клип с "обнаженной Меланией". Первая леди США и ее сторонники возмущены

Image caption Кадр из скандального ролика T. I.

Пресс-секретарь первой леди США Мелании Трамп Стефани Гришэм призвала бойкотировать рэпера T. I., после того, как исполнитель выложил в "Твиттер" ролик, где похожая на первую леди модель раздевается.

"Нравится вам это или нет, но она первая леди, и это Белый дом", - цитирует пресс-секретаря Си-эн-эн.

Сам рэпер, чье настоящее имя - Клиффорд Харрис таким образом хотел показать разницу между собой и другим рэп-музыкантом Канье Уэстом, который лестно отзывался о Трампе во время недавнего визита в Белый дом.

В проморолике нового альбома T. I. модель, которую можно принять за жену Дональда Трампа, полностью раздевается перед рэпером в комнате, похожей на Овальный кабинет. Все это происходит, когда президент США по сценарию ролика, уехал в свою загородную резиденцию.

Видео, опубликованное на странице рэпера в "Твиттере", вызвало скандал в США. Даже те, кто обычно критично относятся к администрации Трампа, осудили переход на личности президентской семьи из-за политических разногласий.

Зачем T.I. это сделал?

Ролик появился как продолжение истории с нашумевшим визитом другого рэпера, Канье Уэста, в Белый дом. Тогда T. I. резко раскритиковал коллегу по цеху за его эмоциональную поддержку президента.

У себя в "Инстаграме" 12 октября T.I. назвал Уэста бесхребетным и заявил, что его поход в Белый дом - "акт постыдного отчаяния".

"Теперь мне стыдно, что я когда-то был связан с тобой", - написал T. I.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption T. I. раскритиковал Канье Уэста, назвав его бесхребетным

Опубликованный в тот же день ролик со стриптизом в Овальном кабинете T. I. подписал словами: "Дорогой 45-й. Я не Канье" (Трамп - 45-й президент США).

В ролике Трамп улетает из Белого дома в свою загородную резиденцию. А затем женщина, похожая на Меланию Трамп, раздевается перед рэпером и уводит его из похожей на Овальный кабинет комнаты.

На Меланию Трамп в ролике, кроме внешнего сходства актрисы, прозрачно намекает ее куртка со словами "Мне правда все равно. А вам?".

В точно такой же куртке жена президента США в июне поехала в Техас в центр содержания мигрантов, чем вызвала серьезный скандал.

Пресс-секретарь Мелании Трамп Стефани Гришэм ретвитнула ролик T. I. со словами "Это вообще приемлемо?" Затем этой записью Гришэм поделилась в своем аккаунте и сама первая леди.

Переход на личности - не комильфо

Ожидаемо, консервативные СМИ были возмущены вульгарным изображением первой леди. Обозреватель Fox News Рэйчел Кэмпос-Даффи назвала рэпера "сумасшедшим" и удивилась, что жены экс-президентов, например, Мишель Обама, не осуждают такие выпады в адрес Мелании Трамп.

Но нельзя сказать, что ролик T. I. понравился и традиционным критикам президента США.

Потенциальный кандидат в президенты от демократов Хулиан Кастро, который работал министром в кабинете Барака Обамы, заявил в интервью TMZ, что нельзя переходить на личности членов семьи, несмотря на политические разногласия.

Репортер CNN в Белом доме Кэйт Беннет сравнила это "вульгарное изображение первой леди" с недавним твитом ее мужа, в котором Трамп назвал судившуюся с ним порноактрису Сторми Дэниэлс "лошадиным лицом".

В своей колонке в Esquire редактор по культурной тематике журнала Мэтт Миллер написал, что Мелания Трамп заслуживает критики за то, что защищала мужа "после многочисленных проявлений его мизогинии и обвинений в сексуальных домогательствах".

Но, по мнению Миллера, выставлять в своем клипе первую леди проституткой - далеко не самый лучший метод протеста.