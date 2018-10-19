Редкое зрелище: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские снимки животных

  • 19 октября 2018
Хамелеон Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo
Image caption Хамелеон

Зоопарк в американском штате Орегон опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Снимки были сделаны во время обычных медосмотров зверей.

По словам представителя зоопарка, рентген - один из наиболее эффективных методов диагностики у животных. Кроме того, он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций.

Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях.

Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo
Image caption Родригесская летучая лисица
Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo
Image caption Королевский питон
Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo
Image caption Хвост бобра
Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo
Image caption Большой тукан

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