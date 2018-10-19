Редкое зрелище: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские снимки животных

Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo Image caption Хамелеон

Зоопарк в американском штате Орегон опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Снимки были сделаны во время обычных медосмотров зверей.

По словам представителя зоопарка, рентген - один из наиболее эффективных методов диагностики у животных. Кроме того, он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций.

Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях.

Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo Image caption Родригесская летучая лисица

Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo Image caption Королевский питон

Правообладатель иллюстрации Oregon Zoo Image caption Хвост бобра