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Накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что в случае ядерной агрессии со стороны другого государства россияне "как мученики попадут в рай", а нападавшие "просто сдохнут".

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал президент.

Слова Путина вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей и стали поводом для множества шуток. Некоторые из них - в подборке Русской службы Би-би-си.

Пропустить Twitter пост , автор: @nik_aragua пожалуйста, не нападай

или мне придётся тоже

я, конечно, сразу в рай

а ты – не думаю, что тоже — Таинственный хардкор (@nik_aragua) 18 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Mikhail_Bakh Роскосмос начал подготовку первого в мире пилотируемого полёта в рай. Идёт набор в отряд мучеников. — Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 18 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @ivan_f_davydov Главная, конечно, подлость врагов России в том, что они на нее не собираются нападать. Тут просто бездны коварства. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 18 октября 2018 г.