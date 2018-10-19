"Попадает русский в рай, а там Путин". Реакция соцсетей на валдайское выступление президента России

  • 19 октября 2018
Путин Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS

Накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что в случае ядерной агрессии со стороны другого государства россияне "как мученики попадут в рай", а нападавшие "просто сдохнут".

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал президент.

Слова Путина вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей и стали поводом для множества шуток. Некоторые из них - в подборке Русской службы Би-би-си.

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