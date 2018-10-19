"Попадает русский в рай, а там Путин". Реакция соцсетей на валдайское выступление президента России
- 19 октября 2018
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Накануне на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что в случае ядерной агрессии со стороны другого государства россияне "как мученики попадут в рай", а нападавшие "просто сдохнут".
"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал президент.
Слова Путина вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей и стали поводом для множества шуток. Некоторые из них - в подборке Русской службы Би-би-си.
пожалуйста, не нападай— Таинственный хардкор (@nik_aragua) 18 октября 2018 г.
или мне придётся тоже
я, конечно, сразу в рай
а ты – не думаю, что тоже
Конец Twitter сообщения , автор: @nik_aragua
18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @KapitanKenguru
анекдот: попадает русский в рай, а там президент Путин— Swetlana (@tarttula) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @tarttula
Мы попадем в Валгаллу, где будем пировать с героями и прекрасными девами, а пендосы будут вечно гнить в своём вонючем протестантском аду! pic.twitter.com/z4efMy3p2g— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @AlcoHistory
Есть Путин - есть рай. Нет Путина - нет рая— Plushev (@plushev) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @plushev
- Россияне в случае ядерной войны попадут в рай!— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 18 октября 2018 г.
- А куда попадут те россияне, которые не верят в бога и рай?
- В ТЮРЬМУ!!! АХАХАХА pic.twitter.com/tK5M7iMRGw
Конец Twitter сообщения , автор: @Sandy_mustache
Роскосмос начал подготовку первого в мире пилотируемого полёта в рай. Идёт набор в отряд мучеников.— Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Mikhail_Bakh
Bethesda вообще молодцы. Даже Путина к вирусной кампании Fallout 76 подключили pic.twitter.com/yrBrexkeRP— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Yoghikitt
Главная, конечно, подлость врагов России в том, что они на нее не собираются нападать. Тут просто бездны коварства.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 18 октября 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @ivan_f_davydov
Вчерашнее выступление президента Путина напомнило мне известное «изречение» папского легата Арно Амальрика во время Альбигойского крестого похода - «Убивайте всех, Господь своих узнает».— Алексей Венедиктов (@aavst) 19 октября 2018 г.
Все в рай
Конец Twitter сообщения , автор: @aavst