Гарри решил поберечь беременную Меган в ходе их заграничного тура
Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.
Гарри, вручая медали победителям Invictus Games (Игр Непобежденных), был один.
Меган в субботу провела 2 часа на церемонии открытия этих игр. Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, получивших тяжелые ранения или инвалидность в боях, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
Герцогиня появилась на публике в этот день снова, но уже чуть позже.
В заявлении Кенсигтонского дворца говорится: "После насыщенной программы герцог и герцогиня приняли решение сократить количество мероприятий с участием герцогини в течение следующих нескольких дней, впереди заключительные полторы недели их турне".
У Гарри и Меган, ожидающих рождения своего первого ребенка весной следующего года, запланировано 76 мероприятий на 16 дней тура по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге.
Принц Гарри один встречался с участниками велосипедной гонки в Сиднее.
В Играх Непобежденных принимают участие атлеты из 18 стран, в течение 9 дней они соревнуются в 11 спортивных дисциплинах.
Герцог Сассекский был не прочь пошутить и надел спортивные плавки поверх джинсов.
Эти плавки принцу подарили ведущий спортивных новостей, человек с ограниченными возможностями Дилан Алькотт и двое участников австралийской сборной.
Алькотт, троекратный обладатель золота в Паралимпиаде за теннис на коляске и баскетбол на коляске, сказал: Мы подарили ему подарок. Один из атлетов подарил принцу плавки, а он надел их поверх джинсов. Это выглядело потрясающе".
Следующей точкой в путешествии герцога и герцогини станет остров Фрейзер. Там Гарри и Меган посетят самое чистое озеро в мире - озеро Маккензи.
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