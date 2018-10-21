Гарри решил поберечь беременную Меган в ходе их заграничного тура

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Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Гарри, вручая медали победителям Invictus Games (Игр Непобежденных), был один.

Меган в субботу провела 2 часа на церемонии открытия этих игр. Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, получивших тяжелые ранения или инвалидность в боях, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Герцогиня появилась на публике в этот день снова, но уже чуть позже.

В заявлении Кенсигтонского дворца говорится: "После насыщенной программы герцог и герцогиня приняли решение сократить количество мероприятий с участием герцогини в течение следующих нескольких дней, впереди заключительные полторы недели их турне".

У Гарри и Меган, ожидающих рождения своего первого ребенка весной следующего года, запланировано 76 мероприятий на 16 дней тура по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из участников Игр Непобежденных попросил принца оставить автограф на спортивных плавках

Принц Гарри один встречался с участниками велосипедной гонки в Сиднее.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гарри шуточному подарку, кажется, искренне обрадовался

В Играх Непобежденных принимают участие атлеты из 18 стран, в течение 9 дней они соревнуются в 11 спортивных дисциплинах.

Герцог Сассекский был не прочь пошутить и надел спортивные плавки поверх джинсов.

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Эти плавки принцу подарили ведущий спортивных новостей, человек с ограниченными возможностями Дилан Алькотт и двое участников австралийской сборной.

Алькотт, троекратный обладатель золота в Паралимпиаде за теннис на коляске и баскетбол на коляске, сказал: Мы подарили ему подарок. Один из атлетов подарил принцу плавки, а он надел их поверх джинсов. Это выглядело потрясающе".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гарри и Меган пообщались с детьми

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гарри и Меган совершили прогулку на катере

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Следующей точкой в путешествии герцога и герцогини станет остров Фрейзер. Там Гарри и Меган посетят самое чистое озеро в мире - озеро Маккензи.

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