Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министр образования Жан-Мишель Бланке выступает перед прессой по поводу инцидента

15-летнему подростку из парижского пригорода Кретей предъявлены обвинения в совершении хулиганских действий при отягчающих обстоятельствах после того, как в соцсетях появилась видеозапись, на которой он угрожает застрелить учительницу, напрвляя на нее муляж пистолета.

Обвинение школьнику было предъявлено после того, как в четверг один из одноклассников разместил в соцсетях видео, на котором юноша наводит напоминающий пистолет предмет на учительницу и кричит на нее, чтобы та отметила его как присутствующего на уроке.

Учительница в это время работает за своим компьютером и не обращает внимание на ученика, продолжая говорить с классом.

В пятницу учительница лицея имени Эдуарда Бранли в Кретее подала заявление в полицию. Школьник в тот же день сам явился в участок вместе со своим отцом.

По сообщениям местных СМИ, он рассказал полицейским, что это было невинной шуткой и что он не знал, что его снимают на видео.

Издание Le Parisien сообщает, что ученик был зол на преподавательницу за то, что она отметила его как отсутствующего на уроке после того, как он сильно опоздал.

"Вернуть контроль над Республикой"

Во французской школьной системе даже в старших классах опоздание на уроки и, тем более, их пропуски без записки от родителей или другого письменного объяснения от взрослых, является серьезным дисциплинарным нарушением.

Даже при небольшом количестве опозданий и нарушений провинившемуся грозят различные взыскания - от вызова родителей до обязанности прихода в школу на дополнительные занятия в субботу.

Систематические неисправимые нарушители могут быть отстранены от занятий на несколько дней или недель.

Это проишествие привлекло внимание президента Франции. Эммануэль Макрон в своем "Твиттере" назвал подобное поведение неприемлемым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На следующей неделе в Париже пройдет совещание о способах обуздания насилия в школах, расположенных на периферии

Министр внутренних дел Кристоф Кастане отметил, что школа - это колыбель Республики, место, где с младых ногтей учат уважать свою страну.

Посещая полицейский участок на востоке Парижа, министр пообещал "вернуть контроль над Республикой квадратный метр за квадратным метром".

На следующей неделе в Париже будет созвано совещание для обсуждения путей прекращения насилия в школах, расположенных на окраинах французской столицы.

Дидье Сабли, работающий в школе, где произошел инцидент, на протяжении последних 25 лет, в интервью газете Le Monde признался, что к подобным инцидентам там не привыкли, добавив, что школьникам прививают навыки общения и уважения друг к другу и старшим.