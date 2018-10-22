Фотограф ищет влюбленную пару, которую случайно снял на краю скалы в парке Йосемити
Фотограф Мэтью Диппель ищет героев своей фотографии, которую он сделал в национальном парке Йосемити в США.
На этой фотографии мужчина в шляпе делает предложение женщине в длинном платье, стоя на одном колене на краю скалы.
Кто эти люди? Откуда они? Как их зовут? Это до сих пор неизвестно - пара попала в кадр совершенно случайно.
Снимок был сделан 6 октября в Калифорнии - Мэтью в этот момент ждал своего друга Джоша, который как раз должен был дойти до этой самой скалы.
Йосемитский национальный парк известен своими удивительными скалами и завораживающими водопадами. Для фотографа-самоучки Мэтью Диппеля было делом принципа попасть сюда и пофотографировать.
"Йосемити - удивительное место для фотографии. Честно говоря, это то место, в котором сложно снять плохо", - поделился Мэтью с Би-би-си.
В нужное время в нужном месте
24-летний фотограф стоял вместе с другими фотографами и туристами, ожидая, пока его друг Джош появится на уступе на высоте 3500 футов, и сделал снимок, на который попала влюбленная пара.
"У меня все было готово на камере, я должен был только нажать на кнопку. Я проверил, не помешал ли я кому-то из других фотографов, но рядом никого не было".
Сделав снимки Джоша, Мэтью обошел окрестности в попытке найти пару, чтобы показать ей снимки. Нашел много других людей, в том пары, готовые позировать.
Он опросил около 20 человек, но так и не нашел мужчину и женщину со своей фотографии.
Затем Мэтью начал поиски героев в интернете, написав о них в своем "Твиттере".