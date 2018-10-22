Правообладатель иллюстрации Matthew Dippel

Фотограф Мэтью Диппель ищет героев своей фотографии, которую он сделал в национальном парке Йосемити в США.

На этой фотографии мужчина в шляпе делает предложение женщине в длинном платье, стоя на одном колене на краю скалы.

Кто эти люди? Откуда они? Как их зовут? Это до сих пор неизвестно - пара попала в кадр совершенно случайно.

Снимок был сделан 6 октября в Калифорнии - Мэтью в этот момент ждал своего друга Джоша, который как раз должен был дойти до этой самой скалы.

Йосемитский национальный парк известен своими удивительными скалами и завораживающими водопадами. Для фотографа-самоучки Мэтью Диппеля было делом принципа попасть сюда и пофотографировать.

"Йосемити - удивительное место для фотографии. Честно говоря, это то место, в котором сложно снять плохо", - поделился Мэтью с Би-би-си.

В нужное время в нужном месте

24-летний фотограф стоял вместе с другими фотографами и туристами, ожидая, пока его друг Джош появится на уступе на высоте 3500 футов, и сделал снимок, на который попала влюбленная пара.

Правообладатель иллюстрации Matthew Dippel Image caption Мэтью - из Мичигана, обычно он предпочитает снимать на концертах

"У меня все было готово на камере, я должен был только нажать на кнопку. Я проверил, не помешал ли я кому-то из других фотографов, но рядом никого не было".

Сделав снимки Джоша, Мэтью обошел окрестности в попытке найти пару, чтобы показать ей снимки. Нашел много других людей, в том пары, готовые позировать.

Правообладатель иллюстрации Matthew Dippel

Он опросил около 20 человек, но так и не нашел мужчину и женщину со своей фотографии.

Затем Мэтью начал поиски героев в интернете, написав о них в своем "Твиттере".