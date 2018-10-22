Леонардо да Винчи страдал косоглазием. Но это лишь помогало ему работать

Правообладатель иллюстрации TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images Image caption Присмотритесь: видите, "Спаситель мира" немного косит одним глазом?

Создатель "Джоконды" и "Тайной вечери" страдал экзотропией - формой косоглазия, при котором один из глаз немного повернут наружу. К такому выводу пришел британский нейробиолог Кристофер Тайлер, изучив шесть изображений Леонардо, в том числе и автопортретов мастера Возрождения.

По мнению ученого, именно это дало художнику возможность более точно изображать окружающий мир, поскольку люди, страдающие этим недугом, испытывают сложности со стереоскопическим восприятием и тоньше чувствуют разницу между плоским и объемным изображением.

По всей видимости, косоглазие Леонардо было не слишком сильным, однако ему требовались дополнительные усилия, чтобы увидеть привычный нам объемный мир. Напрягая глазные мышцы, да Винчи мог "переключаться" между двухмерным и трехмерным восприятием.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Американской медицинской ассоциации JAMA.

"Полезный дефект"

Наша способность видеть трехмерные объекты - так называемое бинокулярное зрение - зависит от точности направления взгляда. При правильной фокусировке обоих глаз мозг совмещает два плоских изображения в одно объемное.

Если эта способность нарушена, изображения не сливаются, а сдвигаются относительно друг друга - примерно так происходит в случае, когда мы расфокусируем взгляд и как бы смотрим на удаленный объект, например, сквозь экран монитора.

Именно этот эффект Кристофер Тайлер положил в основу своего метода создания стереокартинок Magic Eye, позволяющих увидеть объемные предметы на плоской поверхности за счет совмещения разрозненных деталей.

Правообладатель иллюстрации CHRISTIE'S Image caption На картине "Спаситель мира" до реставрации легкое косоглазие модели заметно еще лучше

Некоторые особенности картин Леонардо заставили профессора предположить, что да Винчи страдал косоглазием. Чтобы проверить эту гипотезу, он изучил шесть произведений искусства, на которых, как принято считать, изображен сам великий художник: две скульптуры ("Давид" и "Молодой воин" работы Андреа дель Верроккьо, учителя Леонардо), две картины маслом ("Спаситель мира" и "Иоанн Креститель") и два карандашных рисунка ("Витрувианский человек" и автопортрет пожилого художника).

Чтобы измерить расхождения в направлении зрачков, профессор использовал те же методы, что используют окулисты при подборе очков. В результате выяснилось, что пять из шести изображений демонстрируют легкую экзотропию: глаза модели расходятся в стороны в среднем на 10,3 градуса.

Однако глаза "Витрувианского человека" смотрят прямо и даже слегка сведены к переносице (на 5,9 градуса) - это нормально для здорового сфокусированного взгляда. Из чего профессор Тайлер делает вывод, что Леонардо мог контролировать свое косоглазие.

"Человек с перемежающейся экзотропией может выравнивать глаза и видеть трехмерное изображение, - поясняет он, - однако в случае усталости или рассеянного внимания глаза могут расходиться".

Если да Винчи действительно был способен контролировать свое косоглазие, продолжает Тайлер, это могло стать отличным подспорьем в его работе.

Многие художники во время написания закрывают один глаз, чтобы более точно перенести детали объемного изображения на плоскость. Леонардо же, похоже, был способен легко переключаться с одного типа восприятия на другой - и обратно.