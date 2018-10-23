Платье из волос покойной матери за 15 тысяч фунтов. Британка вспомнила викторианскую традицию

Правообладатель иллюстрации Hair dress design Image caption Волосы должны быть вшиты в рукава, воротник, бахрому и корсет бального платья

61-летняя жительница Бристоля готова заплатить 15 тысяч фунтов за копию свадебного платья своей умершей матери, но с одним условием. Модельер должен использовать в платье волосы покойной, которые женщина начала собирать за четыре года до ее смерти. Заказчица признает, что ее просьба "довольно странная".

Мать женщины скончалась в августе. Дочь покойной разместила объявление о поиске модельера на профильном сайте Sewport. Пока за нестандартный заказ никто не взялся.

"Особенный сувенир"

"Я хочу воссоздать свадебное платье, в котором моя мать вышла замуж за моего отца в 1953 году", - пишет британка в объявлении.

"Моя мать недавно скончалась, и это платье напоминало бы мне о ней. В 2014 году я узнала, что она тяжело больна, и с этого момента начала собирать ее волосы", - пишет женщина.

"Тогда я еще не знала, зачем мне это, а теперь, кажется, поняла", - добавляет она.

"Я отдаю себе отчет в том, что это довольно странная просьба", - пишет женщина.

Тем не менее она хочет иметь готовое платье к годовщине смерти матери, которая состоится в августе следующего года.

Поминальная мода викторианских времен

В викторианскую эпоху было принято носить амулеты или кольца с локоном волос почившего родственника.

Сама королева Виктория сорок лет, до собственной смерти, носила медальон с волосом своего скончавшегося в 1861 году супруга принца Альберта.

В США в те времена бытовала традиция изготавливать из волос умерших близких венки.

Кроме того, венки нередко делали частично из волос умерших родственник, а частично - из волос живущих. Это символизировало единство рода.

Инструкции по изготовлению таких венков печатались в журналах и каталогах - в 1867 году они были опубликованы в каталоге Art of Hair Work наряду с популярными прическами.

Правообладатель иллюстрации Sewport

По эскизу жительницы Бристоля волосы должны быть вшиты в рукава, воротник, бахрому и корсет бального платья.

Она хочет, чтобы платье было максимально "аутентичным".

Основатель сайта Sewport Борис Ходакель не видит в заказе ничего удивительного.

"Мы каждый день принимаем странные и удивительные заказы. Это же мода", - говорит он.