Самое глупое ограбление. Как жадность сгубила доверчивых бельгийских бандитов

Грабители заходят в магазин. Владелец лавки просит их вернуться позже, когда выручки будет больше. Они уходят, возвращаются, и...

Похоже на начало анекдота? Может быть, но для владельца магазинчика электронных сигарет на окраине бельгийского города Шарлеруа все было по-настоящему.

В субботу на прошлой неделе шесть человек действительно зашли в магазинчик с твердым намерением его ограбить.

Но владелец лавки Дидье находчивость не растерял.

Он предложил грабителям вернуться под вечер, когда в лавке будет больше денег.

"Это смех какой-то. Это, пожалуй, худшие грабители в истории Бельгии", - сказал Би-би-си Дидье.

Он рассказал, как долгие 14 минут пытался договориться с ними.

"Сначала потолкались немного. Они попытались что-то взять. Но я им сказал: "кто же в три же часа дня магазин грабит! Вечером придете, можно 2 или 3 тысячи евро взять", - говорит Дидье.

"В полиции, куда я позвонил, отказывались верить, что они вернутся".

Но они все-таки вернулись, и не один раз.

Сначала они пришли в 17:30, за час до закрытия лавки. Дидье сказал, что еще не время.

Они вернулись через час, в 18:30, когда незадачливых грабителей уже ждала полиция.

Полицейские арестовали пятерых человек, включая одного несовершеннолетнего, одному удалось убежать.