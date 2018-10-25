Правообладатель иллюстрации Blackpool Police/Getty Images Image caption Пользователи соцсетей в Британии решили, что подозреваемый в краже (слева) похож на артиста Дэвида Швиммера (справа)

Полиция британского города Блэкпул на свой странице в "Фейсбуке" выложила записи с камер наблюдения, на которых был запечатлен магазинный воришка. Подписчики полицейской страницы сразу обратили внимание на то, что преступник с ящиком пива подозрительно похож на известного по сериалу "Друзья" актера Дэвида Швиммера.

В среду сам актер опубликовал на той же странице блэкпульских полицейских собственное видео в ответ на многочисленные шутки и пересуды в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации David Schwimmer Image caption В ответ на это разошедшееся по соцсетям подозрение сам Швиммер записал пародийный видеоролик

На видео Швиммер, сжимающий упаковку пива, украдкой поглядывает на камеры, бродя по магазину. В сопровождающем ролик сообщении актер клянется, что это был не он, так как в это время находился в Нью-Йорке.

Также он пожелал полицейским удачи в расследовании и поимке настоящего преступника.

Впрочем, ранее и сама полиция Блэкпула подтвердила, что Швиммера в момент совершения преступления в Британии не было.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция подтвердила, что актер в это время находился в Нью-Йорке, а не в Блэкпуле

Швиммер снимался в роли Росса Геллера в сериале "Друзья" с 1994 года вплоть до финального сезона, вышедшего в эфир в 2004 году.

История, вылившаяся в обмен шутками и перепостами в соцсетях, началась с реальной кражи куртки, кошелька и мобильного телефона в одном из ресторанов Блэкпула 20 сентября. Подозреваемый попал в поле зерения камер видеонаблюдения, когда он покупал пиво.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption С кражи в этом ресторане все и началось

Именно эти снимки с призывом откликнуться всех, кто знает этого мужчину, и были опубликованы полицейскими.

Никто, конечно, не подозревал, что откликов будет так много, а "опознавать" люди будут известного актера, о котором даже не известно, был ли он вообще когда-либо в приморском курортном Ланкашире.