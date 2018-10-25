Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тамара Плетнёва ратует за "нормальные", в её понимании, семьи

Известная крайним социальным консерватизмом депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева выступила сразу против и сайтов знакомств, и интернета в целом. Соцсети рукоплещут, смеясь.

"Вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодёжь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье", - заявила депутат в беседе с агентством "Москва".

"Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Поэтому такие сайты нужно блокировать, и не только такие", - продолжила она свою мысль.

Как полагает 70-летняя уроженка Западной Сибири, блокировка ресурсов будет способствовать развитию "правильных отношений" между представителями разных полов и поможет пресечь секс на одну ночь.

"А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?" - уловила суть приложения для знакомств Tinder Плетнева. В декабре этого года она отметит четвертьвековой юбилей своей депутатской карьеры.

Позднее в интервью радиостанции "Говорит Москва" она сказала, что не предлагала блокировать сайты знакомств.

"Одно дала интервью, и уже переврали. Якобы я с таким-то предложением вышла. Я вообще про это даже не знала ничего", - отыграла назад Плетнева, заметив, что больше не хочет давать интервью журналистам вообще.

Член президентского совета по правам человека Иван Засурский в разговоре с газетой "Взгляд" предложил депутату пойти дальше: "Единственное, чего не хватает, это отключить электричество. Потому что если не будет электричества, то не будет ночных клубов тоже, ночных каналов - не на чем будет смотреть".

"Но я не уверен, что удастся победить секс на одну ночь, возможно, наоборот - людям будет нечем заняться, и этот вид физической активности переживет новый всплеск. В общем, без отключения электричества ничего сделать не удастся", - пошутил Засурский.

"Не на кухне"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приложения для знакомств - динамично растущий рынок в России

Соцсети ответили на слова Плетневой гомерическим хохотом.

"Наконец-то кто-то это сказал не на кухне с подружками, после двух бутылок вина, а с ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ ЕЕЕЕ", - иронизирует журналистка Ольга Чуракова.

"Плетнева осталась в своем времени, а мир живет в другом измерении", - пишет пользователь @wer812.

"Приличная одежда" и "свои дети"

Будучи председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Плетнева отстаивает консервативное видение семьи.

Когда в марте этого года разгорелся скандал после обвинения в домогательствах в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого от журналисток, коммунистка заявила: "Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками".

Ее риторика не впечатлила журналистов, выступивших против Слуцкого.

"Для тех, кто плохо знает парламент. С голым пупком туда не пускают. В шортах не пускают. В рваных джинсах, ну и так далее. Так что председатель комитета Тамара Плетнева просто врёт или так редко бывает на работе (она же борщ мужу готовит), что не видела никогда живого журналиста", - писала корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россиянки понравились многим болельщикам во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу, проходившего минувшим летом в России, Плетннва советовала не вступать в связи с иностранцами: "Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но, тем не менее".

Трафик приложения для знакомств Tinder во время ЧМ-2018 вырос в несколько раз, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил тогда РБК: "Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире".

Плетнева также поддерживала запретительные законопроекты - например, о штрафах за мат в прессе.

А шесть лет назад депутат внесла в Госдуму проект закона, предусматривающего возвращение в паспорт графы "национальность", которая заполнялась бы по желанию россиянина. Проект принят не был.