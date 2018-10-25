Правообладатель иллюстрации Robyn Walker/UCT Image caption Первые двое суток кирпичи пахнут аммиаком

Студентам в ЮАР удалось изобрести метод создания кирпичей из человеческой мочи.

Эти кирпичи экологически чистые, так как это не просто продукт переработки естественных отходов, они твердеют при комнатной температуре, после того, как мочу смешивают с песком и специальными бактериями.

А это значит, что для их обжига не нужны печи, загрязняющие окружающую среду.

Бактерии расщепляют мочу, и в результате студенты получают карбонат кальция - основной компонент известняка.

"Примерно так и растут кораллы в море", - говорит доктор Диллон Рандалл, возглавлявший этот эксперимент.

Кирпичи, производимые традиционным способом, необходимо держать определенное время в специальных печах, которые производят большое количество углекислого газа.

А это, как известно негативно влияет на климатические изменения.

Производственный процесс

Студенты инженерного факультета Кейптаунского университета собирали мочу в мужских туалетах.

Правообладатель иллюстрации UCT Image caption На производство каждого кирпича требуется от четырех до шести дней

Затем моча превращалась в твердое удобрение, а оставшаяся жидкость использовалась для создания, как говорят представители университета, биокирпичей.

В ходе этого процесса бактерии перерабатывают мочевину в моче, создавая карбонат кальция, который затем, после добавления песка, превращается в твердые кирпичи серого цвета.

Сколько нужно мочи?

Средний человек производит от 200 то 300 миллилитров мочи за раз

"Для производства биокирпича необходимо от 25 до 30 литров мочи. Это кажется значительной цифрой, но из этой же мочи производится около одного килограмма удобрения

Другими словами, сходив в туалет 100 раз по малой нужде, вы можете произвести один хороший кирпич

Твердость и конкретные размеры кирпичей из мочи можно регулировать.

"Когда мы в прошлом году только начинали эту работу, нам удалось сначала создать кирпич с твердостью в 40% твердости обычного известкового кирпича", - говорит доктор Рандалл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 100 заходов достаточно для производства одного кирпича

"Через несколько месяцев нам удалось удвоить твердость кирпичей, лишь изменив состав смеси и позволив бактериям работать дольше, и все это при комнатной температуре".

Обычные кирпичи обжигаются в печах при температуре, достигающей 1400 градусов Цельсия.

Доктор Рандалл признается, что придуманная его студентами технология производства биокирпичей отличается особой пахучестью.

"Если ваше домашнее животное написает в углу, там будет пованивать. Это процесс выделения аммиака. Наш процесс также выделяет аммиак", - говорит он, напоминая, что из аммиака затем производится удобрение.

Но мочевые кирпичи теряют запах аммиака через двое суток и не представляют собой никакого риска для здоровья.

По словам представителей Кейптаунского университета, идея делать кирпичи из мочевины была испробована в США много лет назад. Но тогда использовалась синтетическая мочевина, а на ее производство уходит слишком много энергии.

Биокирпичи доктора Рандалла и его студентов Сюзанны Ламбрет и Вухеты Мухари впервые в истории производятся из натуральной мочи.

На производство каждого биокирпича уходит от четырех до шести дней.