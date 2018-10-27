"Делакруа в секторе Газа": фото палестинца с пращой сравнили с картиной XIX века
В ходе акции протеста палестинцев из сектора Газа против израильской полиции родился один из ярчайших образов недели. Молодого человека с пращой в одной руке и флагом Автономии в другой в понедельник запечатлел фотограф Мустафа Хассона.
На границе с израильской территорией палестинцы жгли шины, метали камни в сотрудников МВД Израиля, а те в ответ применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает минздрав Газы, тогда пострадали 32 палестинца.
За пять дней снимок обрел вирусную популярность. Многие пользователи соцсетей увидели в кадре Хассоны отсылку к известнейшему произведению французского художника-романтика XIX века Эжена Делакруа - "Свобода, ведущая народ".
Сам 20-летний Аэд Абу Амро, попавший в объектив, сказал "Аль-Джазире", что его потрясла популряность, которую обрел кадр.
"Я каждую неделю участвую в протестах, иногда и чаще. Но фотографа около себя не видел. Флаг ношу с собой на все акции. Друзья надо мной смеются, говорят, что легче бросать камни без флага в руке, но я привык", - заметил Аэд Абу.
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Одной из первых на сходство фото и картины Делакруа обратила внимание профессор Лалех Халили, преподающая политику Ближнего Востока в лондонском Университете восточных и африканских исследований.
Её твит собрал более 46 тыс. ретвитов и 121 тыс. лайков, но далеко не все отреагировали на сравнение позитивно. Многие комментаторы заявили, что популярный снимок опровергает теории о безоружных протестующих палестинцах.
Конечно, без фотожаб тоже не обошлось.
С марта у израильских КПП вдоль линии демаркации с Газой проходят палестинские демонстрации в поддержку права арабских переселенцев на возвращение. Акции полностью поддерживаются доминирующим в секторе движением ХАМАС.
С начала протестов погибли 217 палестинцев и один израильский солдат. Военные Израиля заявляют, что применяют оружие только в рамках самообороны.
Картины из реальной жизни
Кадры из реальной жизни нередко становятся объектом сравнения с классическими работами.
Например, в сделанном в новогоднюю ночь 2016 года снимке из центрального Манчестера за авторством Джоэла Гудмана пользователи заметили пропорции "золотого сечения".
Одного из центральных персонажей фотографии - лежащего посреди улицы пьяного мужчину - даже уподобили фрагменту "Сотворения Адама" Микеланджело. При этом оригинальная работа - одна из самых популярных у мастеров "Фотошопа" картин.
Но на единственной фотографии свет клином не сошёлся: существует целый аккаунт в "Инстаграме" tabloidarthistory, для которого сравнения современных кадров с классической живописью - рутинное дело.
Ассоциации у администраторов этого аккаунта порой возникают самые неожиданные: например, купающую своих детей светскую львицу Ким Кардашьян они сравнили с картиной "Мадонна в скалах" авторства Леонарда да Винчи.
В то же время, выход в свет канадской электропоп-певицы Граймс со своим бойфрендом - эксцентричным миллиардером Илоном Маском, по мнению tabloidarthistory, перекликается с полотном российского реалиста Василия Пукирева "Неравный брак".