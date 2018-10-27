"Делакруа в секторе Газа": фото палестинца с пращой сравнили с картиной XIX века

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Палестинца Аэда Абу Амро запечатлели с пращой ещё в понедельник, но вирусным снимок стал к концу рабочей недели

В ходе акции протеста палестинцев из сектора Газа против израильской полиции родился один из ярчайших образов недели. Молодого человека с пращой в одной руке и флагом Автономии в другой в понедельник запечатлел фотограф Мустафа Хассона.

На границе с израильской территорией палестинцы жгли шины, метали камни в сотрудников МВД Израиля, а те в ответ применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает минздрав Газы, тогда пострадали 32 палестинца.

За пять дней снимок обрел вирусную популярность. Многие пользователи соцсетей увидели в кадре Хассоны отсылку к известнейшему произведению французского художника-романтика XIX века Эжена Делакруа - "Свобода, ведущая народ".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Свобода, ведущая народ" - знаменитейшая картина Эжена Делакруа

Сам 20-летний Аэд Абу Амро, попавший в объектив, сказал "Аль-Джазире", что его потрясла популряность, которую обрел кадр.

"Я каждую неделю участвую в протестах, иногда и чаще. Но фотографа около себя не видел. Флаг ношу с собой на все акции. Друзья надо мной смеются, говорят, что легче бросать камни без флага в руке, но я привык", - заметил Аэд Абу.

Одной из первых на сходство фото и картины Делакруа обратила внимание профессор Лалех Халили, преподающая политику Ближнего Востока в лондонском Университете восточных и африканских исследований.

Её твит собрал более 46 тыс. ретвитов и 121 тыс. лайков, но далеко не все отреагировали на сравнение позитивно. Многие комментаторы заявили, что популярный снимок опровергает теории о безоружных протестующих палестинцах.

Конечно, без фотожаб тоже не обошлось.

Пропустить Twitter пост , автор: @francolli That's a hell of an image. I wouldn't like to have been there taking that photo it looks scary as hell there



Apologies for my own humble version....I was so fascinated with this your image I had time on my hands late in the day pic.twitter.com/KpPNvRcZ7B — Francolli (@francolli) 24 октября 2018 г.

С марта у израильских КПП вдоль линии демаркации с Газой проходят палестинские демонстрации в поддержку права арабских переселенцев на возвращение. Акции полностью поддерживаются доминирующим в секторе движением ХАМАС.

С начала протестов погибли 217 палестинцев и один израильский солдат. Военные Израиля заявляют, что применяют оружие только в рамках самообороны.

Картины из реальной жизни

Кадры из реальной жизни нередко становятся объектом сравнения с классическими работами.

Например, в сделанном в новогоднюю ночь 2016 года снимке из центрального Манчестера за авторством Джоэла Гудмана пользователи заметили пропорции "золотого сечения".

Одного из центральных персонажей фотографии - лежащего посреди улицы пьяного мужчину - даже уподобили фрагменту "Сотворения Адама" Микеланджело. При этом оригинальная работа - одна из самых популярных у мастеров "Фотошопа" картин.

Но на единственной фотографии свет клином не сошёлся: существует целый аккаунт в "Инстаграме" tabloidarthistory, для которого сравнения современных кадров с классической живописью - рутинное дело.

Ассоциации у администраторов этого аккаунта порой возникают самые неожиданные: например, купающую своих детей светскую львицу Ким Кардашьян они сравнили с картиной "Мадонна в скалах" авторства Леонарда да Винчи.

В то же время, выход в свет канадской электропоп-певицы Граймс со своим бойфрендом - эксцентричным миллиардером Илоном Маском, по мнению tabloidarthistory, перекликается с полотном российского реалиста Василия Пукирева "Неравный брак".