Время самоиронии: почему Хэллоуин полюбили люди с инвалидностью

Правообладатель иллюстрации u/Reaction_On_My_Nub Image caption Эйприл принимает свои физические особенности с юмором

Хэллоуин стал возможностью проявить себя и с юмором подойти к своей внешности для людей с инвалидностью. Многие делятся в сетях фотографиями креативных костюмов, которые подчеркивают их особенности.

Эйприл из Чикаго, у которой ампутирована кисть руки, выложила свою фотографию с надписью "Хэллоуин - это Рождество для нас, ампутантов." За это изображение на платформе Reddit пользователи отдали более 115 тыс. голосов.

Девушка сообщила Би-би-си, что хочет поделиться со зрителями частью своего опыта, чтобы помочь другим людям с ограниченными возможностями воспринимать свои тела в более позитивном ключе.

Правообладатель иллюстрации u/Reaction_On_My_Nub Image caption Эйприл научилась сама делать макияж

По словам Эйприл, ей было приятно, что другие поделились своими историями.

Один из пользователей Reddit написал: "Я потерял половину своей правой ноги. На позапрошлый Хэллоуин я лежал на полу перед входной дверью в луже реквизитной крови, и моя девушка выходила к колядующим с кровью на рубашке и игрушечной мясорубкой в руке. Реакции были что надо".

Другой пользователь рассказал, что его матери ампутированы обе руки. "Когда приходят возрастные колядующие, она просит меня снять протез и бегать с ним по дому".

От джинна до фламинго

Бывший паралимпийский атлет, а ныне стенд-ап комик Джош Сандквист описывает себя как фаната Хэллоуина: олимпиец создал ряд удивительных костюмов, которые подчёркивают специфику его тела.

У Джоша обнаружили редкую форму рака, когда ему было девять лет. Его левую ногу ампутировали. Сандквист рассказал Би-би-си, что в подростковом возрасте он ежедневно носил протез: "Я не хотел, чтобы люди знали, что у меня одна нога".

"Психологическое привыкание к своему телу после ампутации отнимает много времени", - поясняет он. Но именно принятие помогло ему делать костюмы: "Не приняв своё тело, это было бы невозможно".

В этом году Джош оделся, как джинн из "Аладдина." На это его вдохновил аниматор Disney Бруз Джонсон, у которого протезы обеих ног.

Фанаты стендап-комика ждут Хэллоуина с нетерпением, зная, что его внешний вид будет "суперкреативным".

"Смогут ваши друзья повторить"? #halloween - написал Сандквист в "Твиттере". Джош говорит, что он делится своими видео в ярких нарядах, чтобы впечатлить людей и "вырвать их из будничности".

В 2013 году он решил творчески обыграть физическую мощь своего торса, представ в образе фламинго.

28-летняя британка Тони из графства Кент несколько лет назад лишилась глаза из-за опухоли.

В этом году девушка оделась под Карла Граймса - персонажа "Живых мертвецов", который потерял правый глаз во время зомби-апокалипсиса. "Думаю, юмор помогает мне свыкнуться с потерей глаза и принять, что я поступила правильно, удалив его", - отметила Тони.

Правообладатель иллюстрации u/bling-kofaneye Image caption Тони сумела комедийно обыграть даже утрату глаза

Тони рассказала Би-би-си, что, потеряв глаз, она поняла, как мало значит внешность. Делясь фотографиями, она уверена, что может противостоять первым суждениям "по одёжке".

Говоря о своем внешнем виде, Тони подчеркнула, что борется с традиционным представлением о частичной утрате зрения: "Обычно только злодеи носят повязку на глазу". Хотя, по словам британки, этот стереотип медленно уходит из медиа.

"Очевидные ограничения"

В то время как многие люди приветствовали креативность и самоиронию, некоторые отметили, что люди с ограниченными возможностями сталкиваются с такими барьерами, которые невозможно преодолеть одним позитивом в сетях.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам активистов, и в развитых странах для создания безбарьерной среды ещё предстоит сделать немало

Один из пользователей Reddit написал: "Задорное отношение к проблеме не компенсирует нехватку пандусов для инвалидных колясок на улицах. Разумеется, пораженчество может похоронить вас заживо, но есть очевидные ограничения и проблемы, которые не исчезнут просто от жизнеутверждающего подхода к ним."

Ограничения действительно существуют: даже руководство городов, получавших награды за своё развитие безбарьерной среды и общедоступного пространства, говорит о том, что ещё многое предстоит сделать для доступа людей с инвалидностью в индивидуальное жильё.

Согласно оценкам экспертов австралийской компании, выпускающей инвалидные коляски Sunrise Medical, инфраструктура для людей с инвалидностью полностью приспособлена только в девяти городах мира. В США - это Вашингтон и Денвер; Европе - Рим, Берлин и Лондон; в Азии и на Ближнем Востоке - Дубай и Сингапур; в Австралии - Мельбурн и Сидней. Люди в инвалидных креслах в этих городах, по мнению экспертов, могут передвигаться без ограничений.

В ЕС, где развитие безбарьерной среды является одним из приоритетов, ежегодно вручается премия Access City Award - за развитие общего доступа к городским инфраструктурам.

Лауреатом награды за 2018 год стал французский Лион: мотивируя своё решение, Еврокомиссия упомянула о полной доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью, полным оснащением библиотек как для слабослышащих, так и для слабовидящих людей и о сильно превышающем законодательный минимум трудоустройстве людей с особенностями развития и физиологии в бюджетной сфере.

Комиссия также хвалит инициативу Любляны по созданию комитета при мэрии, состоящего из маломобильных горожан. Этот орган напрямую участвует в изменении общественного пространства словенской столицы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские власти задумались о создании безбарьеной среды несколько лет назад

В Росси несмотря на заявленный приоритет создания безбарьерной среды в больших городах, действительность далека от деклараций. Так, например, в московском метро лишь около 50 из 221 станции оснащены лифтами для маломобильных пассажиров.

Летом 2016 года активисты безбарьерной среды прошлись по центральным улицам российской столицы и насчитали лишь 20-30% доступных для людей с инвалидностью входов в здания.

В петербургском метро единственной станцией, доступной для маломобильных пассажиров, остаётся "Парнас".