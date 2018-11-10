За круглым столом сидят 15 человек, каждый из которых либо лжец, либо рыцарь. Кто из них кто? Что делать? Вот вам простая задача.

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За круглым столом сидят 15 человек, каждый из которых либо закоренелый лжец (всегда говорит неправду), либо рыцарь (всегда говорит правду). Каждый знает, кем именно являются его соседи по столу.

Каждый произнес: "Среди моих соседей ровно один рыцарь". Сколько рыцарей могло быть за столом? Укажите все возможные ответы.

Удачи!

Ответ

Ответ. 0 или 10.

Если за столом есть хотя бы один рыцарь, то рыцари сидят парами, и между каждой парой рыцарей должен быть ровно один лжец. В этом случае рыцарей, очевидно, 10. Еще один возможный вариант - когда за столом только лжецы.

Автор загадки: Владимир Лецко