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Сегодняшняя загадка связана с числами.

Удачи!

Загадка

Маша и Даша обсуждали трехзначное число:

Маша: Это последнее трехзначное число, сумма цифр которого не больше X.

Даша: Действительно! А еще следующее число - это первое число, сумма цифр которого больше X.

Чему может быть равно X?

Ответ

Ответ: X=26

Решение. Последнее трехзначное число, имеющее сумму цифр X, имеет вид:

X00 - для X<10 - в этом случае предыдущее число имело сумму цифр больше X.

9(X-9)0 для 9<X<19 - в этом случае та же история.

99(X-18) для X>18 - в этом случае следующее число, имеет сумму цифр X+1, но обычно оно не первое такое: если поменять местами среднюю цифру и последнюю, то будет меньшее число, тоже имевшее сумму цифр X+1.

Из этих случаев есть два исключения: в первом случае предыдущее число могло быть не трехзначным, то есть X=1. Тогда получаем пару чисел 100, 101, но 101 - явно не первое число с суммой цифр 2.

В третьем случае может оказаться, что у следующего за 99(X-18) числа последняя цифра тоже девятка, тогда менять ее со средней бессмысленно. В этом случае получается пара 998, 999, то есть X=26.

Автор загадки: Д. Максимов.