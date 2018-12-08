Можно ли разнести приглашения в 16-этажном доме со странно работающим лифтом?

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка

В 16-этажном доме работает лифт, позволяющий смещаться с каждого этажа только на 3 или 5 этажей вверх или вниз (при условии, что соответствующий этаж имеется). Почтальону Печкину нужно лично под роспись разнести приглашения на выборы председателя жилищного кооператива всем жильцам.

Может ли он сделать это, пользуясь только лифтом, - и при этом посетить каждый этаж только один раз и в конце вернуться на первый этаж?

Ответ

Да, может. Возможный маршрут: 1, 4, 9, 14, 11, 16, 13, 10, 15, 12, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 1

Решение

Соответствующий маршрут легко строится для 8-этажного дома. Для этого достаточно всегда перемещаться на 3 этажа вверх, если это возможно, и на 5 этажей вниз - в противном случае.

Получим маршрут: 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 1

Поднимем этот маршрут на 8 этажей вверх: 9, 12, 15, 10, 13, 16, 11, 14, 9.

Для построения маршрута в 16-этажном доме "склеим" указанные выше маршруты, поехав с 4-го этажа на 9-й и вернувшись с 12-го на 7-й.

Автор загадки: Владимир Лецко