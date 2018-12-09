Правообладатель иллюстрации John Lewis

Как определить, какой из будильников показывает неверное время.

Вот вам простая задача.

Удачи!

Загадка

У Васи есть три одинаковых механических будильника (без секундных стрелок).

Известно, что два из них идут точно, а третий сильно спешит (около одной минуты в час).

Сейчас все три будильника показывают одинаковое время. Как примерно за минуту определить, какой из будильников врет?

Ответ

Решение

Если будильники одинаковы, то и балансовый регулятор у них одинаковый. Его колебания издают тот самый звук "тик-так", характерный для механических часов. Ритм этого "тик-така" будет одинаковым у всех правильно идущих часов - и отличаться у спешащих. Поставив рядом двое часов, можно за полминуты понять, меняется ли звук этого "ансамбля". Если он изменится за время наблюдения, то часы идут с разной скоростью, то есть одни из них - неверные. За два измерения можно найти спешащие часы.

Для небольших настольных часов период колебаний баланса равен 0,4 - 0,5с. То есть за полминуты спешащие часы сделают на один-два "тик-така" больше, чем исправные. Это будет заметно на слух.

Все загадки можно посмотреть здесь.

Автор загадки: Иван Грищенко