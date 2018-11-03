В Париже арестована 72-летняя женщина. Ее обвиняют в краже тысяч игрушек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Игрушки были украдены из магазинов в Париже

В Париже арестована 72-летняя женщина по подозрению в воровстве тысяч детских игрушек, которые она потом продавала в интернете. Игрушки были украдены в основном в парижских магазинах.

Менеджер одного из этих магазинов увидел, что в интернете выставлены на продажу украденные у него игрушки, и обратился в полицию.

Полиция выяснила, кто торгует этими игрушками, и провела обыск в квартире подозреваемой.

В квартире было обнаружено 40 тыс. евро наличными и около тысячи игрушек, большинство в оригинальной упаковке.

Прокуратура заявила французской прессе, что женщина созналась в кражах и пояснила, что делала это от скуки.