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"Хотя лидеры Франции и США приехали в Париж на мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, у первых леди была своя битва. Чьи каблуки выше?" - пишет Times.

Для мероприятий в Елисейском дворце Мелания Трамп выбрала туфли от Christian Louboutin на 12-сантиметровой шпильке.

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Шпильки синих туфель Брижит Макрон были не меньше.

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Мелания Трамп давно известна своей любовью к высоким каблукам. Во время визита в Польшу в 2017 году дети преподнесли ей подарок - напечатали туфли на высоких каблуках на 3D-принтере.

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Первую леди США не раз критиковали за то, что её высокие каблуки далеко не всегда уместны. В прошлом году её появление на шпильках в Техасе во время урагана "Харви" вызвало бурю недовольства в социальных сетях.

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Мелания Трамп также привлекла к себе внимание, когда на высоких каблуках вышла, чтобы посадить дерево на территории Белого дома.

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Бывшая первая леди Мишель Обама высокие каблуки не любила и всегда предпочитала туфли-лодочки на маленькой шпильке.

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Бывшая гражданская супруга французского президента Франсуа Олланда журналистка Валери Триервейлер, напротив, очень любила высокие каблуки.

Французские СМИ даже однажды критиковали её за то, что на фоне Валери Франсуа Олланд выглядел невысоким.

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Обувь первых леди не всегда привлекала столько внимание СМИ. Многие жены президентов не пытались выделяться за счет каблуков.

Правообладатель иллюстрации Ullstein Bild/Getty Images Image caption Лора Буш и Бернадетт Ширак - первые слева, Людмила Путина - третья справа

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