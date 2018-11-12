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По сообщению официальных лиц, британец, заразившийся бешенством во время отдыха в Марокко, скончался.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, турист заразился в результате укуса кошки.

Служба опубликовала напоминание о том, что выезжающие за рубеж должны избегать контактов с животными в странах, где те могут быть носителями вируса бешенства.

В Великобритании у диких или домашних животных бешенство не встречается, но пять британцев заразились между 2000 и 2017 годами после контакта с животными за границей.

Некоторые виды летучих мышей в Великобритании могут быть переносчиками вируса, похожего на бешенство.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь встречается более чем в 150 странах, главным образом в Азии и Африке, и ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей.

По ее подсчетам, в 99% случаев ответственность за передачу вируса людям несут собаки.

По данным правительства Великобритании, страны Северной Африки, такие как Марокко, Алжир и Тунис, входят в число 139 государств с высоким риском заражения.

Важное напоминание

Image caption Кошки достаточно редко представляют смертельную опасность для людей, но при контакте с безнадзорными животными лучше проявлять осмотрительность

Служба общественного здравоохранения Англии не приводит подробностей смерти британца.

Сообщается, однако, что, несмотря на отсутствие риска для широкой общественности, медицинские работники и люди, находившиеся в тесном контакте с умершим, проходят проверкуна бешенство в качестве меры предосторожности, и при необходимости им будет предложена вакцинация.

Бешенство - это вирусная инфекция, которая поражает мозг и центральную нервную систему.

Вирус передается от зараженного животного через укусы и царапины.

Задокументированных случаев его передачи от человека к человеку нет.

Говоря об умершем британце, доктор Мэри Рамзей, руководитель отдела иммунизации Службы общественного здравоохранения Англии, подчеркнула: "Это важное напоминание о мерах предосторожности, которые люди должны принимать во время поездок в страны, где есть бешенство".

Последний случай заражения бешенством в Великобритании был зарегистрирован в 2012 году, после того, как жителя страны укусила собака в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Что такое бешенство?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Вирус бешенства под электронным микроскопом

Первые симптомы могут включать тревожность, головные боли и лихорадку

По мере прогрессирования заболевания могут возникать галлюцинации и респираторная недостаточность

Возникают спазмы глотательных мышц, из-за чего пострадавшему трудно пить

Инкубационный период между заражением и появлением симптомов составляет от 3 до 12 недель

Если вас укусило, поцарапало или лизнуло животное, необходимо промыть рану или место воздействия большим количеством воды с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью

После того как симптомы проявляются в полной мере, бешенство почти всегда приводит к летальному исходу.

Пока же симптомы не развились, бешенство можно лечить с помощью курса вакцинации - он весьма эффективен, если проводится сразу после укуса

Прививка после укусов ежегодно делается более чем 15 млн человек во всем мире. Согласно оценкам, это предотвращает сотни тысяч смертей.

Но эффективное лечение бешенства не всегда доступно всем нуждающимся в нем

Предварительная вакцинация рекомендуется людям с соответствующими профессиональными рисками и путешественникам, отправляющимся в отдаленные районы, где распространен этот вирус.

Источник: Служба общественного здравоохранения Англии / Всемирная организация здравоохранения