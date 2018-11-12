Укушенный котом во время отпуска в Марокко британец умер от бешенства

  • 12 ноября 2018
Кот в Марокко Правообладатель иллюстрации Getty Images

По сообщению официальных лиц, британец, заразившийся бешенством во время отдыха в Марокко, скончался.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, турист заразился в результате укуса кошки.

Служба опубликовала напоминание о том, что выезжающие за рубеж должны избегать контактов с животными в странах, где те могут быть носителями вируса бешенства.

В Великобритании у диких или домашних животных бешенство не встречается, но пять британцев заразились между 2000 и 2017 годами после контакта с животными за границей.

Некоторые виды летучих мышей в Великобритании могут быть переносчиками вируса, похожего на бешенство.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь встречается более чем в 150 странах, главным образом в Азии и Африке, и ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей.

По ее подсчетам, в 99% случаев ответственность за передачу вируса людям несут собаки.

По данным правительства Великобритании, страны Северной Африки, такие как Марокко, Алжир и Тунис, входят в число 139 государств с высоким риском заражения.

Важное напоминание
Image caption Кошки достаточно редко представляют смертельную опасность для людей, но при контакте с безнадзорными животными лучше проявлять осмотрительность

Служба общественного здравоохранения Англии не приводит подробностей смерти британца.

Сообщается, однако, что, несмотря на отсутствие риска для широкой общественности, медицинские работники и люди, находившиеся в тесном контакте с умершим, проходят проверкуна бешенство в качестве меры предосторожности, и при необходимости им будет предложена вакцинация.

Бешенство - это вирусная инфекция, которая поражает мозг и центральную нервную систему.

Вирус передается от зараженного животного через укусы и царапины.

Задокументированных случаев его передачи от человека к человеку нет.

Говоря об умершем британце, доктор Мэри Рамзей, руководитель отдела иммунизации Службы общественного здравоохранения Англии, подчеркнула: "Это важное напоминание о мерах предосторожности, которые люди должны принимать во время поездок в страны, где есть бешенство".

Последний случай заражения бешенством в Великобритании был зарегистрирован в 2012 году, после того, как жителя страны укусила собака в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Что такое бешенство?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library
Image caption Вирус бешенства под электронным микроскопом
  • Первые симптомы могут включать тревожность, головные боли и лихорадку
  • По мере прогрессирования заболевания могут возникать галлюцинации и респираторная недостаточность
  • Возникают спазмы глотательных мышц, из-за чего пострадавшему трудно пить
  • Инкубационный период между заражением и появлением симптомов составляет от 3 до 12 недель
  • Если вас укусило, поцарапало или лизнуло животное, необходимо промыть рану или место воздействия большим количеством воды с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью
  • После того как симптомы проявляются в полной мере, бешенство почти всегда приводит к летальному исходу.
  • Пока же симптомы не развились, бешенство можно лечить с помощью курса вакцинации - он весьма эффективен, если проводится сразу после укуса
  • Прививка после укусов ежегодно делается более чем 15 млн человек во всем мире. Согласно оценкам, это предотвращает сотни тысяч смертей.
  • Но эффективное лечение бешенства не всегда доступно всем нуждающимся в нем
  • Предварительная вакцинация рекомендуется людям с соответствующими профессиональными рисками и путешественникам, отправляющимся в отдаленные районы, где распространен этот вирус.

Источник: Служба общественного здравоохранения Англии / Всемирная организация здравоохранения

Похожие темы

Новости по теме