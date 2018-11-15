Белорусская милиция заставила подростка извиняться перед скульптурой

Image caption 16-летний Арсений извиняется перед памятником, кадр из видео МВД Беларуси

На сайте МВД Беларуси размещен ролик, в котором задержанный милицией 16-летний подросткок извиняется перед городской скульптурой за нанесенную ей пощечину.

Скульптура с названием "Минский городовой" на извинения не реагирует, но те, кто ее стережет, наказали юношу обвинением в мелком хулиганстве и "воспитательным" роликом, который обсуждает вся Беларусь.

Скульптура в виде городового царской России с собачкой была установлена в белорусской столице к 100-летию белорусской милиции, которое официальные власти отмечали в марте прошлого, 2017 года.

Скульптурная композиция находится неподалеку от комплекса зданий МВД и СИЗО, известного в народе как тюрьма "Володарка".

"Минский городовой" был неоднозначно оценен жителями и очень не понравился анархистам. Весной 2017-го анархист Вячеслав Косинеров подвергся уголовному преследованию и был наказан штрафом в 115 белорусских рублей (около 60 долларов) за то, что набросил на шею "городового" петлю.

Начальник минской милиции генерал Александр Барсуков, оценивая поступок Косинерова, тогда заявил прессе: "Ну это для нас, для милиции, для нас всех, я 30 лет в милиции служу, даже больше, сам во всех горячих точках был, - это святое место".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белорусские миллиционеры на параде

Позже молодые люди приносили к скульптуре траурные цветочные композиции.

Городская молва утверждает, что после нескольких инцидентов к металлическому городовому приставили живых часовых: в подворотне за памятником прохожие часто видят крепких парней в черной спортивной одежде, которые наблюдают за происходящим.

Примечательно, что к скульптурной собачке ни оппозиционеры, ни обыватели претензий не имеют.

Поймали и "воспитали"

Нынче, как рассказывает сайт белорусской милиции, ударившего "городового" подростка заметил милицейский патруль.

"Войсковой наряд в/ч 5448 отреагировал мгновенно и профессионально", - отмечает сайт белорусской милиции. Инструктор по специальной подготовке 12-й патрульной роты по охране объектов МВД Геннадий Кошелюк выскочил из машины и "догнал хулигана".

На подростка составлен административный протокол - не первый уже, подчеркивают милиционеры, не поясняя, однако, какие еще провинности числятся за лицеистом.

Image caption 16-летний Арсений извиняется перед памятником, кадр из видео МВД Беларуси

"Отрадно, что парень осознал содеянное и искренне раскаялся. Быть может, слова прощения у "Городового" помогут ему осадить свою молодецкую удаль и восстановить взаимоотношения с законом", - отмечает МВД.

Реакция в соцсетях

Милицейский ролик набирает популярность - и числом просмотров, и числом язвительных комментариев.

"Героическая операция! Восхищаюсь нашей милицией. Браво!" - пишет AlexDigger.

"Если парень нанес урон городовому, то почему пес не защитил его от хулигана? Возникает вопрос о профгодности служебной собаки. И опросили ли по этому делу самого городового?" - спрашивает некто Кронан, читатель газеты "Наша Ніва".

"Это полное дно! А голубей они, наверное, будут из табельного оружия расстреливать за то, что они гадят на их "памятник"!!! - полагает вусцішны троль.

"Товарищи милиционеры! Вы как-то определитесь с приоритетами государственной идеологии. Если 7 ноября в Беларуси государственный праздник, то царские городовые и жандармы - главные враги сегодняшней Беларуси. Молодой воспитанник комсомола-БРСМ лицеист Арсений высказал "любовь" к царским сатрапам своим флешмобом. А если МВД это не поддерживает и заставляет извиняться, то получается, что они против идеологии страны и государственных праздников? Или отмените 7 ноября, или отправьте городового на бывшую идеологическую родину. Собачку без идеологических примет можно оставить добрым людям, ее не обидят", - предлагает "Жандарм царской империи".

Многие комментаторы напоминают, что министр внутренних дел Игорь Шуневич не однажды появлялся в дни государственных праздников на официальных мероприятиях в форме сотрудника НКВД.

"Опять удар под дых всей системе. Когда наша милиция перестанет позориться? ", - вздыхает комментатор под ником Iron_Maidon.