Правообладатель иллюстрации JIM BENNETT Image caption Рэй Уэзеролл выжил после нескольких покушений, в том числе после выстрела в лицо

Жена смертельного больного мужчины вступила в сговор со своим любовником и его дочерью, чтобы убить супруга. Они пытались отравить его и стреляли мужчине в лицо.

53-леьний Рэй Уэзеролл выжил после нескольких покушений на его жизнь, в том числе после взрыва нагревателя воды в бассейне. Тогда он получил ожоги второй степени.

32-летняя Хейли Уэзеролл также планировала избавиться от мужа с помощью снотворных таблеток и инсулина. Присяжные в суде города Мейдстоуна в графстве Кент признали ее виновной в сговоре с целью совершения убийства.

Ее любовник, 49-лений Гленн Поллард, и его 20-летняя дочь Хезер также были признаны виновными по этой статье.

Выстрел на пристани

Суд заслушал показания о том, что в начале 2016 года врачи сказали Рэю Уэзероллу, что ему осталось жить всего полтора года. У него был диагностирован рак мозга, мужчина также страдает диабетом и нуждается в ежедневных инъекциях инсулина, сообщает Kent Online.

Присяжные узнали, что у Хейли был роман с Гленном Поллардом, лучшим другом ее мужа, и они планировали начать новую жизнь вместе. Прокурор Саймон Тэйлор заявил, что на жизнь Уэзеролла было совершено несколько покушений.

Суд также заслушал свидетельства о том, что Гленн Поллард в какой-то момент отказался от еще одного плана - вытолкнуть Рэя за борт во время рыбалки на лодке, принадлежащей им обоим.

29 ноября прошлого года Рэю Уэзероллу стреляли в лицо на пристани, но он выжил - пуля попала ему в правую скулу. Заговор был раскрыт только после того, как обнаружилось, что машина Хезер Поллард находилась у пристани во время стрельбы.

Судья заслушал свидетельства о том, что у Поллардов был доступ к оружию, а Гленн был зарегистрированным владельцем винтовки, из которой мог быть произведен выстрел.

До сведения суда довели, что Хезер Поллард, которую охарактеризовали как "преданную дочь", в свою очередь искала в интернете самые эффективные способы убить кого-то и не попасться при этом. Об этом полиция узнала, изучив ее телефон.

Приговор всем трем подсудимым будет вынесен во вторник, 20 ноября. Все они отрицают свою вину.