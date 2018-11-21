В Германии тинейджер получил права. И лишился их через 49 минут
18-летний житель немецкого города Хермер лишился водительских прав через 49 минут после их получения.
Тинейджер возвращался домой на своей машине с успешно сданного экзамена на получение водительских прав и был остановлен полицией за двукратное превышение скорости.
На участке дороги с ограничением скорости в 30 км в час новоиспеченный водитель ехал со скоростью 60 км в час.
"Есть вещи вечные, а есть такие, которые не длятся и часа", - язвительно сообщило местное отделение полиции в своем официальном заявлении по поводу этого происшествия.
В машине было четверо друзей молодого водителя, уточняет полиция района Меркиш. Наверное, он хотел произвести впечатление на своих приятелей, предположили полицейские.
В некотором смысле ему это удалось. Теперь подростку грозит серьезное наказание. Теперь он сможет вернуть права только после повторного прохождения курса вождения и не раньше, чем через четыре месяца.
Нарушителю правил дорожного движения также грозит штраф в 200 евро, а его испытательный срок в качестве начинающего водителя будет увеличен с двух до четырех лет, что неизбежно скажется на стоимости страховки.
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В соответствии с законами Германии, гражданам, впервые получающим водительские права, устанавливается испытательный срок на два года.