Марокканка созналась, что убила любовника и накормила его мясом рабочих

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Женщина рассказала, что использовала останки бойфренда для приготовления традиционного блюда

Женщину из Марокко обвинили в убийстве своего любовника в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным следствия, она использовала его останки для приготовления блюда, которым потом накормила пакистанских рабочих.

Женщина убила своего бойфренда еще три месяца назад, утверждает обвинение, но о преступлении стало известно лишь сейчас, после того, как в ее блендере нашли человеческий зуб.

Как сообщает выходящая в Эмиратах газета National, она призналась в содеянном полиции, объяснив свой поступок кратковременным помрачением рассудка.

Судебный процесс над женщиной начнется сразу после завершения следственных действий.

Обвиняемая состояла в отношениях с убитым ей мужчиной семь лет. По информации National, она убила его после того, как он сообщил ей о намерении жениться на другой женщине в Марокко.

Полиция не стала сообщать подробностей о способе убийства, однако отметила, что подозреваемая использовала мясо мужчины для приготовления кабсы - традиционного для ОАЭ блюда из риса и мяса, напоминающего плов, которым она затем угостила работавших неподалеку пакистанских рабочих.

Жуткую находку обнаружил брат убитого, который начал беспокоиться из-за долгого отсутствия родственника.

Он пришел в дом, в котором жила пара в городе Эль-Айн рядом с границей с Оманом. Там в блендере он нашел человеческий зуб, сообщает газета.

Затем он обратился в полицию по поводу пропажи брата и передал правоохранителям найденный зуб. Анализ ДНК подтвердил, что зуб принадлежал пропавшему мужчине.

По информации полиции, женщина рассказала брату жертвы, что она выгнала его из дома. По сообщению дубайского издания Gulf News, на допросе в полиции она упала в обморок, а придя в себя, дала признательные показания.

Как сообщается, она обратилась за помощью к знакомому, который помог ей прибраться в квартире после убийства.

Обвиняемую, как сообщается, отправили в больницу для психиатрического обследования.