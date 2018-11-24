Принц Гарри и его жена Меган переезжают из Лондона в Виндзор
Герцог и герцогиня Сассекские, в преддверии рождения своего первого ребенка, переезжают в коттедж на территории Виндзорского замка.
Как сообщили представители королевского двора, Гарри и Меган переедут из Кенсингтонского дворца во коттедж Фрогмор в начале 2019 года.
В соседнем с коттеджем дворце Фрогмор-хаус проходил торжественный прием сразу после свадьбы Гарри и Меган в мае.
Дворец находится в непосредственной близости от их коттеджа. Он был построен в XVII веке, и с тех пор остается одной из королевских резиденций.
Представители Кенсингтонского дворца сказали, что Виндзор будет замечательным домом для герцога и герцогини.
Герцогиня Сассекская должна родить первенца весной.
После свадьбы Гарри и Меган жили в Кенсингтонском дворце, где также живет брат Гарри принц Уильям, герцог Кембриджский, вместе со своей семьей.