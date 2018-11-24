Правообладатель иллюстрации PA Image caption 37-летняя Меган и 34-летний принц Гарри в октябре объявили, что ожидают ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские, в преддверии рождения своего первого ребенка, переезжают в коттедж на территории Виндзорского замка.

Как сообщили представители королевского двора, Гарри и Меган переедут из Кенсингтонского дворца во коттедж Фрогмор в начале 2019 года.

В соседнем с коттеджем дворце Фрогмор-хаус проходил торжественный прием сразу после свадьбы Гарри и Меган в мае.

Дворец находится в непосредственной близости от их коттеджа. Он был построен в XVII веке, и с тех пор остается одной из королевских резиденций.

Представители Кенсингтонского дворца сказали, что Виндзор будет замечательным домом для герцога и герцогини.

Герцогиня Сассекская должна родить первенца весной.

После свадьбы Гарри и Меган жили в Кенсингтонском дворце, где также живет брат Гарри принц Уильям, герцог Кембриджский, вместе со своей семьей.