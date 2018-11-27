Научный подход. Кто появится на новой 50-фунтовой купюре?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Розалинд Франклин, Стивен Хокинг и Ада Лавлейс - среди более 800 номинантов

Банк Англии обнародовал список ученых, портрет одного из которых будет напечатан на новой 50-фунтовой банктоне.

Банк Англии предложил широкой публике выдвигать подходящие кандидатуры и в результате получил 174 112 номинаций, из которых 114 000 соответствовали необходимым критериям.

Чтобы попасть в этот список, кандидат должен был отвечать трем требованиям:

Такой человек должен был на самом деле существовать Это человек уже умер Он внес выдающийся вклад в науку в Соединенном Королевстве

Первый пункт исключал Гарри Поттера и прочих вымышленных персонажей, пользующихся популярностью у публики.

Из предложенных кандидатов в список Банка Англии вошли пока более 600 мужчин и почти 200 женщин.

Среди них - физик-теоретик Стивен Хокинг; ученый, открывший пенициллин, Александр Флеминг; отец современной эпидемиологии Джон Сноу; натуралист и сотрудник зоопарка Джеральд Даррелл и одна из первых ученых, изучавших окаменелости, Мэри Эннинг.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption В молодости Маргарет Тэтчер изучала химию в университете и работала химиком в пищевой фирме J. Lyons & Co

Среди кандидатов также Маргарет Тэтчер, которая, прежде чем стать премьер-министром Великобритании, занималась наукой. Тэтчер изучала химию в университете и работала химиком в пищевой фирме J. Lyons & Co.

Выдвижение кандидатов завершится 14 декабря. Затем консультативный комитет Банка Англии по банкнотам должен принять окончательное решение.

Шортлист

Фаворит букмекеров компании William Hill - Стивен Хокинг с шансами 7/4, за которым следует нобелевский лауреат химик Дороти Ходжкин 4/1.

У Ады Лавлейс, Алана Тьюринга и Александра Флеминга - шансы 5/1, а у Розалинд Франклин, внесшей важный вклад в изучение ДНК, - 6/1.

Комментарий Пола Ринкона, редактора научного отдела Би-би-си

Пока в список включаются самые различные кандидаты, требования к которым не очень строгие. Однако после того, как кандидаты будут рассмотрены комитетом банка, вероятно, будут применяться более строгие критерии.

Например, Маргарет Тэтчер - крупный политик. Но еще неизвестно, будет ли комитет рассматривать ее как столь же значительную фигуру в науке.

Это всего лишь одно из имен, которые, скорее всего, не подойдут под более строгое определение крупного ученого.

Но отсутствие строгих требований в начале этого отбора может помочь выдвижению кандидатур, которых не оценили или не заметили при жизни. Один из таких примеров - Мэри Эннинг, которая, не имея формальной квалификации, помогла задокументировать важные ископаемые находки в южной Англии.

Те, кто надеялся, что в списке будет значительно число женщин, найдут в нем много интересного. Но есть также и номинации, которые проливают свет на вклад этнических меньшинств и иммигрантов в британскую науку.

В состав комитета, который составит окончательный список, войдут космонавт Мэгги Адерин-Покок, писатель и эксперт в области генетики Эмили Гроссман, редактор Британского журнала по истории науки (BJHS) Саймон Шаффер, и физик-теоретик Саймон Сингх.

Правообладатель иллюстрации Bank of England Image caption Реклама Банка Англии, призывающая номинировать кандидатов. На ней изображен портрет Джеймса Уатта

Номинировать можно было любого человека, работавшего в любой области науки, включая астрономию, биологию, биотехнологию, химию, инженерное дело, математику, медицинские исследования, физику, технологию или зоологию.

Любимая купюра жуликов

В настоящее время в обращении находятся 330 млн 50-фунтовых купюр, общая стоимость которых составляет 16,5 млрд фунтов стерлингов, говорится в сообщении банка.

Год назад появились сомнения в том, что банкнота в 50 фунтов стерлингов вообще останется в обращении. Причина в том, что такая крупная банкнота редко используется для обычных покупок, но ее любят преступники, занимающиеся отмыванием денег и уходом от налогов.

Питер Сэндс, бывший исполнительный директор Standard Chartered Bank, назвал пятидесятифунтовую банкноту финансовым инструментом коррумпированных элит, преступлений всех видов и уклонения от налогов.

Но в октябре правительство объявило о планах создать дизайн банкноты, которая будет печататься в Великобритании из пластика. Купюры будут прочнее, и их будет намного сложнее подделывать.

На находящейся сейчас в обращении 50-фунтовой банкноте 2011 года выпуска изображены изобретатель паровых двигателей Джеймс Уатт и его деловой партнер Мэтью Болтон. Совместно они выпустили сотни паровых машин Болтона и Уатта, которые были огромным шагом вперед для своего времени.